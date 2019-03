Crecen bloqueos indígenas en el país, y diálogos están congelados

Mientras los diálogos entre el Gobierno y los indígenas continuaban este jueves suspendidos, tras la retención y posterior liberación de un militar que forzó al presidente Iván Duque a condicionar su ida al Cauca a que se levante el bloqueo a la vía Panamericana, la protesta en el suroccidente del país se extendía a otros departamentos.



De hecho, a la Minga Nacional por la Vida, como las comunidades indígenas y afros, campesinos y algunos colectivos han denominado su movilización, se han sumado desde este jueves los pueblos pijao y nasa, del Tolima y del Huila; las autoridades y cabildos a’was, con presencia en Boyacá, Arauca y Norte de Santander y Santander, así como las organizaciones indígenas de Antioquia, Valle del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

Esta última anunció que se adelantarán protestas en la troncal del Caribe, entre Cesar y La Guajira; la vía entre Tolima y Huila, y en la carretera Cali-Buenaventura.



“Esta minga debe ir creciendo de manera progresiva, y la meta que tenemos es que, a finales de este mes, es decir este fin de semana, esté todo el movimiento indígena movilizado en Colombia”, dijo Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic.Por su parte, Giovanny Yule, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dijo que lo dicho por el presidente Duque lo que hace es fortalecer la minga.

“Con esto ya se levantan todos los pueblos indígenas a nivel nacional, y seguimos convocando también a otros sectores sociales para que todos hagamos un levantamiento y sigamos defendiendo los derechos por los que hemos venido luchando”, dijo el consejero indígena.



En la mañana de este jueves, en una alocución televisada, el presidente Duque les hizo un llamado a los manifestantes “a la cordura” y a que nos entendamos en un marco de democracia. Además, precisó: “Las vías de hecho no son la forma para que nos expresemos”.



El mandatario reiteró que está dispuesto a ir a Cauca y Nariño a dialogar con las comunidades indígenas, pero que “por las vías de hecho”, como lo es la toma de la Panamericana, por lo pronto no piensa hacer presencia. El jefe de Estado condicionó su viaje a que “haya una hoja de ruta concertada”. Con este fin, una comisión del gobierno, encabezada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha estado en las últimas dos semanas en el Cauca.



Cabe recordar que el bloqueo de esta vía que comunica el Valle del Cauca con Cauca y Nariño completó ya 18 días y hasta el momento no se vislumbra una posibilidad de que las partes lleguen pronto a un acuerdo que permite levantar el bloqueo.



Entre tanto, unos 1.000 indígenas pijaos y nasas se ubicaron el jueves a lado y lado de la carretera entre los municipios de Natagaima (Tolima) y Aipe (Huila). La jornada se inició con una ceremonia indígena.



“Nos unimos a la minga nacional que realizan las comunidades del Cauca”, afirmó uno de los integrantes de esta protesta, ubicada en el sitio Guaguarquito.



El Consejo Regional Indígena del Tolima (Crit) señaló que a la cita asisten resguardos de San Antonio, Coyaima, Natagaima, Purificación, Prado, Saldaña, Guamo, Ibagué y Rovira.



Según el coronel Rodolfo Carrero, comandante de la Policía Tolima, “realizan bloqueos escalonados de la vía impidiendo el paso de vehículos de carga y pasajeros”. Por momentos se permite el tránsito por esta vía que comunica a Ibagué y Bogotá con Neiva, Florencia y Mocoa.

“Esperamos que los gobiernos nacional y departamental cumplan los acuerdos pactados años atrás en temas de educación, salud, territorio y medioambiente”, aseguraron los indígenas.

Esperamos que los gobiernos nacional y departamental cumplan los acuerdos pactados años atrás en temas de educación, salud, territorio y medioambiente”, aseguraron los indígenas FACEBOOK

TWITTER

El gobernador del Tolima, Óscar Barreto, señaló que su gobierno se reunirá con los indígenas para revisar diversos temas y “advertirles que al taponar una vía van en contra de la ley y desacatan la orden del Presidente”.



En Norte de Santander, los indígenas u'was ocuparon en las últimas horas una zona de acceso a las instalaciones de la planta de gas de Gibraltar, ubicada en área rural del municipio de Toledo, por lo que Ecopetrol activó un plan de contingencia. Según los voceros de este pueblo ancestral, la movilización es de carácter indefinido.



La empresa petrolera, encargada de administrar este complejo energético, aseguró que hasta el momento no hay afectación en su producción de 38 millones de pies cúbicos diarios para surtir de gas domiciliario a 500.000 usuarios de los departamentos de Norte de Santander, Santander, parte de Antioquia y la refinería de Barrancabermeja.



A través de Asouwas, esa comunidad anunció que se tomará además la región del Sarare, en límites entre Boyacá y Arauca, y el sector de Cedeño, entre Boyacá y Norte de Santander.



Y, aunque aún no se han presentado bloqueos, indígenas embera y paeces se encuentran apostados cerca de la vía Cali-Buenaventura. Con ellos han venido realizando reuniones la Gobernación del Valle y el Gobierno Nacional. Una situación similar se registra en Nariño, con líderes de las comunidades coconucos, quillacingas, pastos.

POPAYÁN, NEIVA, CÚCUTA Y PASTO@ColombiaET