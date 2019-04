En imágenes: algunas costumbres de los colombianos en Semana Santa

Jaiver Nieto Álvarez / CEET

Otras costumbres: algunas tradiciones más universales son la de la abstinencia sexual, las personas no suelen realizar actos sexuales durante los días santos por miedo a ‘quedarse pegados’. Otra, más atípica, es la de no bañarse por miedo a convertirse en pescado. También, la de no poner música por el luto a la muerte de Jesús. Esta última, se lleva al punto de que algunos municipios del país prohíben la música y el alcohol durante los días santos, hasta el Domingo de Resurrección, cuando se celebra el regreso de Jesús a la vida.