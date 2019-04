Las contradicciones en el testimonio del novio de chilena desaparecida

Mientras Medicina Legal analiza si los restos humanos hallados el viernes pasado en una zona boscosa del municipio de Rionegro (Santander) corresponden a los de la ciudadana chilena desaparecida Ilse Ojeda, el novio de la mujer de 51 años enfrenta un proceso judicial en el cual se le acusa de ser el responsable de la desaparición de la extranjera.

En las audiencias que comenzaron este sábado 27 de abril y que continuarán este lunes, la Fiscalía ha presentado varias pruebas que posiblemente relacionarían a Valderrama con el delito de desaparición forzada y feminicidio.



Entre las pruebas que analiza el juez 14 de control de garantías de Bucaramanga se encuentran el testimonio de un hombre a quien Valderrama le habría pagado 200 mil pesos para quemar el cuerpo de una supuesta vaca en el municipio de Rionegro,

el material biológico –que podrían ser gotas de sangre– encontrado en su casa y las incongruencias en las versiones que el joven dio a las autoridades sobre el día de la desaparición de la exsargento chilena.



(Vea aquí la entrevista que dio Valderrama a EL TIEMPO explicando la desaparición de su pareja)​



Aunque Valderrama manifestó inicialmente que la desaparición de su novia habría sido el 29 de marzo, en un segundo testimonio aseguró que fue el 5 de abril y que se había confundido. No obstante, en una entrevista a EL TIEMPO el 23 de abril, afirmó que la mujer desapareció el 29 de marzo.

Lo que más genera sospecha es que Valderrama fue captado por las cámaras de seguridad de los peajes ubicados entre Bucaramanga y Rionegro el 31 de marzo a la 1:19 y 2:10 p. m.



Fue precisamente en Rionegro donde las autoridades encontraron una platina y unos tornillos que coinciden con la morfología de Ojeda, quien fue operada del brazo y la rodilla. También hallaron un zapato, al parecer de fabricación chilena, y un anillo que se ajusta a las características de los que ella usaba, según lo informó la Policía.



Las autoridades también analizan por qué si la mujer había desaparecido el 29 de marzo el joven se demoró 15 días en reportarlo.



“Las versiones de Juan son contradictorias porque él nos dice a nosotros una cosa y a la Policía otra, inclusive nos dijo que la había buscado desde siempre y puesto el denuncio, pero nos enteramos que solo hasta el 12 de abril lo puso”, denunció Alejandra Ojeda, hermana de Ilse.(Video: vea aquí las declaraciones completas de Ilse Ojeda tras su llegada a Colombia)

Él nos dice a nosotros una cosa y a la Policía otra, inclusive nos dijo que la había buscado desde siempre y puesto el denuncio, pero nos enteramos que solo hasta el 12 de abril que lo puso FACEBOOK

TWITTER

Ojeda llegó este domingo al país tras enterarse de los avances en la investigación sobre la desaparición de su hermana y aseguró que “no es nadie” para perdonar a Valderrama, pero que siempre supo que él podía ser el responsable.



Otra de las versiones de Valderrama puesta en duda por las autoridades es en la que asegura que Ilse despareció luego de enterarse de la relación que él mantenía con otra extranjera.



Según Valderrama, “un día estábamos enguayabados y nos fuimos en un taxi a buscar unos materiales. Ella dijo que quería tomar algo. Entonces, el señor nos entró a una tienda en la 60 y ahí me entró una llamada con una persona con quien yo tenía algo. Eso fue lo que destapó todo. Ella se paró muy enojada, decidida. Yo intenté detenerla, pero fue difícil. Fui a pagar la cuenta, cuando me devolví ya no la pude encontrar”.

Sin embargo, un testigo que se encontraba en el establecimiento comercial aquel viernes 29 de marzo afirmó que no presenció una discusión entre ellos.

“Yo no los escuché peleando en ningún momento, pidieron una cerveza y una gaseosa", relató.



Otro elemento de análisis en el juicio que se lleva a cabo contra Valderrama es el seguro de vida por un valor de 100 millones de pesos que Ojeda había adquirido en febrero pasado y en el cual él apare como único beneficiario.



La diligencia judicial contra Juan Valderrama continuará este lunes a las dos de la tarde en el Centro de Servicios Judiciales de la capital santandereana, donde iniciarán con la imputación de cargos.



De comprobarse que los restos encontrados en Rionegro corresponden a los de Ilse Ojeda, la Fiscalía le imputará a Juan Valderrama el delito de feminicidio y, si un juez así lo determina, el hombre podría ser condenado a 41 años de prisión.



BUCARAMANGA.