En Santa María (Huila) lloran a su concejal asesinado en Tolú

Los 12.000 habitantes de Santa María, un municipio del noroccidente del Huila, a una hora en carro de Neiva, no paran de llorar por los asesinatos del concejal José Wilmer Bohórquez Meneses y de su hermano Hernando, en hechos ocurridos el domingo pasado en la zona urbana de la población de Tolú, Sucre.

Los hermanos Bohórquez, que se desplazaban en bicitaxi por las calles de Tolú, fueron atacados a tiros por sicarios en moto y se descarta que se trate de un robo pues no fueron despojados de sus pertenencias.



El concejal de Santa María, 36 años, padre de 2 hijos, a quien de manera cariñosa le decían 'Gringo', elegido con aval del partido Verde, había viajado a las playas de Tolú en plan de descanso.



El alcalde de Santa María, Norberto Castro Trujillo, lo describió como un hombre humilde que se ganaba la vida manejando motocarro en las calles de su municipio, dónde nadie entiende por qué lo asesinaron.

"Solo pedimos a las autoridades de Sucre y al Gobierno nacional que esclarezca estos asesinatos y se capture a los responsables", afirmó Norberto Castro Trujillo, quien recordó las últimas palabras que sostuvo con el concejal.​

La semana pasada me dijo que viajaba a la Costa con su hermano Hernando en plan de descanso y me prometió que volvería pronto para pasar Navidad con su gente aquí en su pueblo FACEBOOK

Lo recordó como un "hombre bueno, humilde, con inmensa vocación de servicio pues ayudaba a todos los ciudadanos sin distingos de color político".



"Él no tenía amenazas de muerte, ni nunca en este municipio tuvo problemas con nadie porque era amigo de todos", agregó el alcalde.



Jamir González, secretario de Gobierno en Santa María, señaló que "aquí todos los apreciamos pues era un hombre decente que no tenía problemas de ninguna clase con nadie".

​Señaló que los cuerpos serán trasladados a su pueblo donde serán sepultados.

Otros ciudadanos narraron que " es algo duro para todos y estamos sorprendidos pues no había causa alguna para quitarle la vida".



"Ojalá se haga justicia pues mataron a un inocente", dijo una ama de casa.

Tulio Patrón, alcalde de Tolú, rechazó el acto de violencia y dijo que este municipio turístico está consternado por el doble homicidio.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

NEIVA.