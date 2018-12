Con tutela consiguen tratamiento para joven en Armenia

Por desacatar la decisión de una acción de tutela, un Juzgado de Armenia sancionó a la representante legal de la EPS Coomeva, Ángela María Cruz, y le impuso orden de arresto por 30 días además de una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes de multa.

Dicha tutela fue interpuesta en mayo pasado por María Lucelly Ramírez con el propósito de que le suministren los medicamentos y el tratamiento que requiere su hija María Alejandra Valencia Ramírez. Según la mujer, la EPS no le estaba entregando lo que la joven necesita.

​

En 2009, Valencia tuvo que ser sometida a un trasplante de corazón por lo que requiere de un tratamiento para toda la vida.



“Ha sido una lucha todos estos años (desde 2010, después de la cirugía) pero se han logrado los controles, los procedimientos, las hospitalizaciones y todo lo demás. Sin embargo este año ha sido imposible”, contó la madre de la joven.



Y agregó que “las personas que reciben un trasplante necesitan un control por un equipo interdisciplinario, y a mi hija le realizaron el trasplante en la clínica Cardiovid de Medellín por lo tanto necesitaba esos controles allá y al ver que era imposible que los dieran tuvimos que luchar jurídicamente”.



Ramírez afirmó que la EPS ya la contactó para cumplir con lo ordenado por el fallo. “Ya me llamaron de Coomeva y me consiguieron la cita con los médicos y me dieron las órdenes para los medicamentos, yo digo que si en un día lo pudieron lograr porque tuvimos que luchar siete meses, que sea un ejemplo de que sí se puede”.



La mujer también contó que “cada año me ha tocado poner una tutela, pero este año a pesar de tener la tutela y dos desacatos, no me lo habían cumplido”.



Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO