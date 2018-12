En Santander elaboran el único pesebre del país que se puede comer

Por sexto año consecutivo, una tienda de dulces y obleas de Floridablanca (Santander) construyó el ‘pesebre dulce’, elaborado con lo más representativo de la gastronomía típica local.



Para este año, con motivo del mundial de fútbol, la temática es la arquitectura de las casas construidas en Rusia, país anfitrión del certamen mundialista donde participó la Selección Colombia.

Las panochas, obleas, arequipe y demás tentaciones del paladar, fueron moldeadas para construir un techo en dulce de arroz y caminos empedrados por pedazos de oblea.



Cristian Mauricio Jiménez, propietario de ‘Dulces y Tentaciones’, la empresa gestora del proyecto, afirmó que “durante la construcción del pesebre participaron niños, tenemos variedad de dulces que componen la obra”.



Una necesidad económica de la familia con su empresa llevó a la idea de este pesebre, pues lo había hecho como encargo de un evento pero luego de construido no se los quisieron recibir, por lo que decidieron dejarlo exhibido al lado de su fábrica, donde desde entonces anualmente lo construyen.

Visitantes de otras regiones del país y el mundo han llegado a Floridablanca en su paso por Santander para visitar y deleitarse con algunas migajas del dulce con el que se hace la obra. Foto: Jaime Moreno

Al lugar llegan turistas quienes se aglomeran para ver la estructura y comerse algunas migajas de dulce. La única condición que tiene el dueño de la empresa es que lleguen con un regalo de Navidad para los niños.



El pesebre estará hasta enero, y espera cautivar sus visitantes con las obras de ‘arte dulce’ que allí se representan.



“Invitamos a la gente a que se coma el pesebre, porque si usted no se lo come, no lo vive, no lo siente, si usted no lo hace, no disfruta la Navidad”, y prosiguió pidiendo “un regalo para cualquier niño, sea rico o pobre, porque lo que nos está matando es la estratificación, siempre llevamos regalos a los niños de estratos bajos, pero se nos olvida los de estratos altos, y puede que no necesiten cosas materiales, pero necesitan amor”, concluyó el empresario.



