Salvo Basile invitó a una cena navideña a 103 niños de Cartagena 

El día que el actor italiano Salvo Basile arribó a Cartagena, en el mes de noviembre del año de 1968, el territorio aún era un pueblo con una ciudad amurallada en el olvido, de la cual las autoridades nacionales apenas despertaban sobre su valor histórico.



“Cuando sobrevolamos Cartagena, por primera vez, y tuvimos la pista de aterrizaje en nuestros pies, un verraco toro de lidia salió no sé de donde carajos y se metió a la pista con un corrillo de gente detrás, e impidió el aterrizaje”, dice el curtido actor desde su apartamento frente al mar en Castillogrande.

Sin saberlo, ese noviembre festivo del 68 Salvo Basile no sólo llegaba a trabajar en una película filmada en una ciudad tercermundista ubicada frente al mar Caribe, y lo que parecía un país de ficción, se convirtió en su hogar en los últimos 50 años.



Además, esta tierra mágica le dio al italiano el regalo más grande de su vida errante: su familia



Y para conmemorar estos cinco siglos en el país, el cartagenero por adopción (“Sí cartagenero a mucho orgullo, esta ciudad y este país no sólo me acogieron con amor y respeto sino que además me dieron lo más grande: mi familia”, dice) ofrecerá el próximo domingo 23 de diciembre una cena navideña para 103 niños del sector de San José de los Campanos, en los extramuros de La Ciudad Heroica.



A esta cena de navidad se han sumado varios aliados de la ciudad con alimentos, sillas, manteles y a la cual se pueden aliar las empresas o personas naturales que se sientan comprometidas con la niñez cartagenera.



Más caribe que cualquier costeño, recostado en su hamaca y luciendo una hermosa guayabera de lino, Basile mira por la ventana hacia el mar Caribe como si mirara la película de su vida y suelta una carcajada.

103 niños de Cartagena serán beneficiados con la cena que ofrece el actor italiano Salvo Basile Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

“Para llegar desde el Aeropuerto al Centro Histórico uno se venía bordeando la playa y el Corralito de Piedra era un monumento al olvido. Pertenezco a esa generación que llegó a decirle a los cartageneros ‘oye, esa Ciudad Amurallada que tienen allí es un tesoro, hay que rescatarla”, relata.



Salvo Basile llegó a Cartagena junto al director italiano Gino Pontercorvo y el actor norteamericano Marlon Brando para la filmación de la película ‘Queimada’, una historia de conquistadores y esclavos.

“Fui el primer conquistador al que mató el palenquero Evaristo Márquez en Queimada”, dice el actor, quien había llegado como mano derecha del director, pero terminó actuando y hasta siendo mediador entre las exigencias y excentricidades de Marlon Brando y el acalorado director italiano.



La película sería un éxito mundial, pero Basile se quedaría para siempre enamorado de esta tierra macondiana.



“En Colombia todo el mundo me respeta y siempre me expresa su cariño, solamente una vez que fui a la comuna 13 de Medellín unos muchachitos se burlaron de mi acento, pero son cosas de niños”, dice Salvo.



La noche del 23 de diciembre será mágica para los niños del barrio San José de los Campanos.



En la Calle 11 de noviembre de la popular barriada, Basile y sus aliados armarán una mesa de varios metros de largo donde los pequeños serán los invitados especiales de un banquete caribeño.



Luego de la cena, que tendrá un menú muy cartagenero con arroz y mojarra como elementos principales, se proyectará una película infantil gracias al apoyo de Cine Colombia que llegará con su pantalla viajera.



Salvo Basile es coordinador nacional de comunicaciones del Banco de Alimentos de Colombia, y por ello sabe que lo primero para los niños del país debe ser un plato de comida.



“Es increíble que en un país agrícola los niños se estén muriendo de hambre en Cartagena, La Guajira o el Chocó, es imperante que el estado colombiano genero proyectos de seguridad agroalimentaria”, sentencia el artista.



Hasta el momento hay recogidos 2.500 kilos de arroz, 200 mojarras y varios kilos de pollo, pero Basile invita a los colombianos a sumarse con regalos para los niños.



“Elegí el barrio San José de los Campanos porque es una comunidad con la que he venido trabajando en la construcción de una ludoteca. El hecho de ser abuelo me ha hecho más sensible a la niñez y creo que ahí es donde debemos trabajar para cambiar el futuro de Cartagena y transformar esta ciudad”, Concluye Basile, el italiano más querido por los cartageneros.





