Motociclistas, los que más violaron las normas de tránsito en Ibagué

El año pasado las autoridades de tránsito de Ibagué impusieron 29.000 comparendos a conductores que cometieron infracciones viales que afectaron tanto la movilidad como la seguridad de los demás ciudadanos.

"Del total de comparendos (14.235) cerca del 50 por ciento fueron impuestos a motociclistas”, afirmó José Alexis Mahecha, secretario de Tránsito.



También fueron inmovilizados más de 17.000 carros particulares, motocicletas, vehículos de servicio público, camiones, entre otros automotores.



Estacionar en sitios prohibidos y obstaculizar el flujo vehicular fue la infracción más común del año pasado. Por este concepto, 9.941 conductores recibieron sanciones económicas.



“Los ciudadanos tenemos que mejorar en este sentido. Es necesario respetar las aceras de los peatones y no bloquear las vías para no afectar la movilidad”, dijo el secretario de Tránsito de Ibagué.



La segunda contravención más frecuente fue no portar la revisión técnico mecánica y de gases. Por esta falta se impusieron 3.188 comparendos y se inmovilizaron 89 busetas de servicio público.

También, un total de 2.449 vehículos fueron inmovilizados por infringir el pico y placa, mientras que 2.779 conductores fueron multados por conducir sin licencia.

Otra falta frecuente fue bloquear las calzadas o las intersecciones viales.



En total, 205 personas fueron multadas por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. A estos ciudadanos se les suspendió la licencia de conducción de acuerdo con los parámetros estipulados en el Código Nacional de Tránsito.



"Los trabajos de control se intensificarán durante este año 2019 y para ello la Alcaldía seguirá contando con 17 agentes y 50 policías de tránsito", señaló Mahecha.



IBAGUÉ