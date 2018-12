Como héroe reciben en Cartagena a campeón mundial de surf adaptado

“La clave del éxito es no sentir miedo y estar siempre enfocado en tus sueños, siempre con disciplina y esfuerzo. Los límites están en la mente: si yo puedo, tu puedes”, dijo el surfista cartagenero Freddy Marimón, quien tuvo un recibimiento de héroe nacional a su llegada al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la Ciudad Heroica.



“Hubo momentos en que las olas se bajaban pero cuando yo me metía al agua subían como si Dios me las mandará. El momento más importante, el de la ola de 10 puntos, fue cuando venía una ola grande que pensamos que se iba a romper y me lancé y se abrió y la superé con el mayor puntaje”, recordó el deportista quien tocó suelo patrio a las 8:30 am procedente de la Olla (California- EE.UU) donde coronó campeón mundial de Surf adaptado, el pasado fin de semana.

“Me siento muy feliz y orgulloso porque hice una gran competición y sobre todo una gran temporada. Ahora vamos a enfocarnos en entrenar snowboarding, (tabla sobre nieve) para participar en los Paralímpicos de Tokio (Japón)”, dijo

El deportista fue escoltado por un corrillo de carros y motos a lo largo de principales calles de Cartagena Foto: archivo particular

Marimón, de 13 años de edad, tuvo un puntaje perfecto de 18.83, y olas de 10 puntos, (perfect wave, en la terminología de este deporte), por encima de sus rivales de turno de Australia, Brasil y Portugal, potencias de Surf Adaptado.



“En la competencia participaron 24 países, y en mi categoría hubo siete competidores luego vinieron las clasificatorias y me fue bien gracias a Dios”, explicó el campeón que fue ovacionado mientras recorría sobre un carro de bomberos algunas calles de Cartagena, escoltado por una caravana motos y automóviles.



Marimón, quien presenta una malformación congénita que le impidió el desarrollo de las piernas y el brazo izquierdo, además de una luxación bilateral de caderas, es el primer colombiano en entregarle este título al país.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas