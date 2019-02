Comfacor advirtió que Supersalud ordenó el cierre de su EPS

La Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), advirtió que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó el cierre definitivo de su EPS, a través de la resolución 000299 del 31 de enero del presente año.

A través de un comunicado Comfacor indica que la Supersalud “decide una actuación de revocatoria total de autorización de funcionamiento de la EPS Comfacor”.



La severa sanción se conoce en medio de los escándalos de supuestos actos de incumplimiento de las condiciones de habilitación y la falta de cobertura en las complejidades. De igual forma, la desidia para el cobro de la cartera y el pago de la deuda que ha conllevado a un alto endeudamiento. Así mismo, Comfacor no cumpliría con las condiciones financieras de capital mínimo, patrimonio requerido e inversión para la reserva técnica exigida por la ley.



Consultado por EL TIEMPO sobre dicha medida, el organismo de vigilancia señaló que no podía pronunciarse ante los medios de comunicación.



Lina María Flórez, asesora del Despacho del Superintendente aclaró que Comfacor, como sujeto de vigilancia y control tiene derecho a la contradicción y defensa, por lo que se espera que surtan los efectos de ley que permitan conocer dichos mecanismos.



Indicó que el Decreto 780 del Ministerio de Salud y Protección Social establece el proceso de asignación de afiliados de una EPS que se retira o liquida voluntariamente o sobre la que aplique una medida de revocatoria de la habilitación o de la autorización o intervención forzosa administrativa para su liquidación.



"Este insumo es importante, para explicarle a los usuarios que no deben salir a buscar EPS, que existen unos protocolos, vigilados por la Supersalud que garantizan la prestación continua del servicio y cómo se da el traslado de ellos a otras EPS", concluyó.



Sin embargo de acuerdo con el comunicado, Comfacor da por descontado que dicha sanción no tendría recurso de defensa por lo que abre las posibilidades de procedimiento para el traslado de los usuarios a otra EPS.



"Comfacor EPS-S informa a sus afiliados, que el servicio se seguirá prestando de manera normal y sin interrupción alguna, hasta tanto la EPS a la que sean trasladados, haya asumido esta población", explica.



Y agrega que las acciones de la Entidad Promotora de Salud se limitarán a reducir el impacto de afectación en el funcionamiento. "Comfacor, analizará de fondo la resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de tomar las decisiones que impliquen el menor impacto posible a todas las partes interesadas".



En cuanto a los acreedores, advirtió que se ajustará a las indicaciones que imparta la Supersalud, una vez quede en firme el acto sancionatorio.

Cerco cerrado

A finales del año pasado la Superintendencia Nacional de Salud emitió un acto de apertura de procedimiento administrativo dirigido a una eventual revocatoria de la autorización de funcionamiento, es decir para operar como prestador del servicio de salud.



Para esa fecha, el organismo rector de la salud en Colombia pretendía agotar la etapa previa a la toma de la decisión definitiva, ante lo cual otorgó un plazo perentorio a la EPS para ejercer su derecho de defensa y contradicción, siguiendo el debido proceso.



En agosto del año pasado, la Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por un total de $17.316 millones de pesos en la EPS Comfacor de Córdoba que tiene sede principal en Montería y opera en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico.



Según el informe de la Contraloría recursos que debían destinarse exclusivamente a la prestación de servicios de salud, se desviaron para contratar terceros privados para la administración de la EPS en otros departamentos de la región Caribe, así como para pagar patrocinio, servicios de publicidad y, también, beneficios extralegales de nómina.

