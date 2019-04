Colegios de Santa Marta no darán clase este viernes  por paro político

En Santa Marta este viernes 5 de abril, los colegios públicos y privados no tendrán clases por decisión de la Secretaría de Educación, ante un paro cívico que vienen promoviendo sectores políticos afines al Alcalde de la ciudad Rafael Martínez, quien se encuentra suspendido del cargo por un proceso judicial en su contra.

La circular fue firmada por el jefe de cartera distrital, Roberto Munarriz Herrera, quien aseguró que se trata de “un cese preventivo” motivado por las dificultades de movilidad que se suscitarán por las manifestaciones programadas en la ciudad en rechazo a la designación de Andrés Rúgeles como alcalde encargado por parte del Presidente de la República.



El funcionario distrital en el documento argumentó que dicho paro causaría traumatismo en el desarrollo de la jornada laboral y académica, es por eso que “se ha decidido autorizar un cese de actividades preventivo en todos los establecimientos oficiales y no oficiales del Distrito durante el día 05 de abril de la presente anualidad”.



Para Munarriz, el cese académico busca “garantizar la seguridad de docentes, directivos, y comunidad estudiantil en general”.

No habrá cese de transporte

Aunque el Secretario de Educación explicó que su determinación es una medida preventiva por las consecuencias que originaría el paro en el transporte público, los buseteros, taxistas y transportadores en general han manifestado que prestarán sus servicios de manera normal en la capital del Magdalena.



Daniel Gil, líder del gremio de taxis en la ciudad dijo que “prestaremos el servicio con normalidad, seguramente uno que otro conductor se unirá a la jornada de protesta, pero la gran mayoría quieren y van trabajar”.



Lo mismo informó Marta Jaraba, gerente de la empresa de transporte urbano que agrupa a las cuatro empresas de transporte, quien aseguró “que los buses serán despachados y deberán cumplir las rutas estipuladas”.



Por su parte Durlandis Morales, quien es líder visible entre los conductores de buses, considera que “no hay razón para no trabajar y perjudicarnos nosotros mismos, así que prestaremos el servicio como todos los días”.



Según las declaraciones entregadas por los transportadores, este viernes no se presentarían traumas en el transporte público, como lo ha advertido el Secretario de Educación, cuya determinación no cayó bien en padres de familia, docentes y rectores de instituciones educativas, al considerar que la parálisis de clases que está perjudicando a la comunidad estudiantil tiene un trasfondo político para favorecer el Alcalde.



Quienes también resultarán afectados por este paro liderado por una colectividad, serán los vendedores del Mercado Público, al no poder laborar por la jornada de fumigación intensiva contra rastreros y roedores que programó la administración justo para el mismo día.

Manifestaciones en la ciudad

Andrés Rugeles este viernes asumiría oficialmente como alcalde encargado de Santa Marta, por lo cual se vienen organizando marchas de rechazo por su designación.



El objetivo de las manifestaciones es el de poner de manifiesto la inconformidad que existe desde el movimiento al que pertenece el mandatario distrital hacia el acto administrativo por medio del cual, el Presidente Ivan Duque designó al Secretario de Transparencia para ocupar el lugar de Adolfo Torné, quien actualmente desempeñaba las funciones como mandatario de los samarios, por nombramiento del suspendido Rafael Martínez.



“No queremos un alcalde impuesto por el Presidente, queremos un el alcalde encargado propuesto por el movimiento de Rafael Martínez a través de una terna”, señaló la dirigente política Carlina Sánchez, una de las líderes del paro.



La marcha que está convocada para las 6:00 de la mañana llegará hasta la Alcaldía, donde los participantes exigirán, según Marmolejo que “se respete mandato del alcalde titular”.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv