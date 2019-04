Cierran al público las salinas de Galerazamba (Bolívar)

El atractivo de este año en Semana Santa fue el 'mar rojo del caribe' una represa de agua, destinada para la producción de sal en Galerazamba (Bolívar), lugar que recibió 40 mil visitantes, durante ocho días.

Pero este lunes terminó el turismo en esta zona, no solo por la asidua presencia de visitantes durante la Semana Mayor, sino porque comienza la primera producción en las salinas, que aunque solo se da una anualmente, los salineros (personas que trabajan con la sal) esperan que este 2019 sean más. Todo depende del clima.



El fenómeno natural para unos, y algo normal para los habitantes del corregimiento de Bolívar, llamó la atención de visitantes de todas partes de Colombia y el mundo, razones de sobra para aquellas personas que trabajan en la extracción de este mineral, la sal, quienes fueron los guías turísticos, durante la temporada.



Fueron esos nativos los que hicieron la explicación del proceso y dieron las recomendaciones a los turistas, además de ofrecerles lavado de pies, al salir del 'mar rojo' y bebidas en chozas cerca a las salinas.



En total, los 300 salineros esperan cosechar 30 toneladas de sal, las cuales ya se encuentran en disputa por empresas expendedoras de este mineral que están interesadas en comprar esta primera producción, que va hasta el 15 de junio.

​

​Se contempla la idea por muchas personas de que el turismo acabó con estas salinas, ya que muchos visitantes aprovechaban unas pilas de sal para montarse y tomarse una foto, lo cual producía contaminación en el mineral ya extraído, pero este aún no cumple con el proceso completo, falta que pase por otras limpiezas para ser vendido a empresas nacionales e internacionales, que están interesadas en este producto.



La visita a Galerazamba no solo trajo populismo y ganancias a los moradores de este corregimiento, sino que también a los comerciantes de fritos de Lomita Arena, quienes eran los primeros en recibir a los turistas hambrientos con unas arepas de huevo, con carne o normal, caribañolas de carne, pollo o chicharrón, entre otras delicias típicas.Los últimos días de las Semana Santa que recién termina el cobro que se hacía por carro solo para que ingresar a Galerazamba fue de 10 mil pesos.

¿Mar rojo en el Caribe?

Estas son las pilas de sal extraídas por los salineros de este sector de Bolívar, las que fueron usadas para tomar fotos encima de ellas. Foto: Jorge De la Hoz Serrano

Para muchos es asombroso que Colombia tenga un 'mar rojo' como el Mar Muerto en Israel, pero sí es cierto, ya que gracias a la producción de la dunaliella salina, producida por el crustáceo branquiópodo del orden Anostra, denominado Artemia salina.



La micro alga, dunaliella salina, conocida por su labor antioxidante, es utilizada en cosméticos y suplementos alimenticios y se encuentra en ambientes salinos, y produce el beta-caroteno, quien es el encargado de darle color rojo a la salina de Galerazamba.



Además está presente en las zanahorias y es el alimento de los camarones, por esta razón ambos, tanto el vegetal como el marisco, son salmones, pero también producen una tendencia rojiza en las personas que consumen estos en gran cantidad.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2