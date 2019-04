Cholón, la exclusiva playa donde una limonada de coco vale $ 40 mil

La playa más buscada por los jóvenes colombianos y extranjeros que llegan a Cartagena en los últimos 5 años es Cholón, una zona en las islas del Rosario, a unos 40 minutos de la ‘ciudad amurallada’, donde la principal atracción no son sus aguas cristalinas sino la rumba, la cual en muchas ocasiones tiene exceso de alcohol y consumo de drogas, como lo aseguran operadores turísticos.

Si bien el turismo en Cartagena puede resultar oneroso, visitar la isla de Cholón termina siendo mucho más caro. En redes sociales se divulgó un menú de uno de los pocos restaurantes que hay en la zona, en el cual sorprende que una porción de arroz vale 40.000 pesos; un pollo, 65.000 pesos; un pargo, 85.000 pesos; una limonada natural, 30.000 pesos; o una cazuela de mariscos en 145.000 pesos.



¿Qué impresiona más de esta carta en Cholón (Cartagena), el precio del la porción de arroz o el de la limonada de coco? pic.twitter.com/tlph7N9rXI — Julio Sanchez Cristo (@jsanchezcristo) 2 de abril de 2019

Operadores turísticos de Cartagena le mostraron a EL TIEMPO otra carta de menú de restaurantes de Cholón, donde los precios son un poco más bajos. En esa publicidad, la porción de arroz está en 10.000 pesos; el pargo a 55.000 pesos; un pollo a 40.000 pesos; o un arroz de camarón a 65.000 pesos.



De acuerdo con José Mendoza, operador turístico de la empresa Opiturs, el ‘boom’ de Cholón se inició hace alrededor de 5 años cuando propietarios de lanchas empezaron a realizar fiestas privadas en ese sector y, de un momento a otro, se popularizó que allí se realizaban encuentros entre personas adineradas, por lo que también se ‘vendió’ el espacio como una zona exclusiva.



“Cholón ofrece la ventaja de que es un lugar donde se pueden parquear lanchas y yates; es una zona apetecida por sus aguas cristalinas. Esto generó que se volviera popular, además del empujón de artistas famosos a quienes llevaron a realizar conciertos privados allí”, explicó Mendoza, quien añadió que es preocupante el tema de consumo de drogas y la falta de presencia de autoridades en el lugar.

Lista de precios de restaurante de Cholón. Foto: Cortesía

Leonardo López, también operador turístico, manifestó que en Cholón los precios son onerosos debido a que no pasa como desapercibido que quienes llegan allí son personas con poder adquisitivo, por lo que las personas que alquilan yates o tienen sus negocios en este espacio –la mayoría de ellos nativos- aprovechan esa condición para cobrar, en muchos casos, de manera exagerada.



No solo la comida puede resultar costosa, solo llegar allí ya representa un valor monetario elevado, pues si no se es propietario de una embarcación el alquiler de un yate con capacidad para 10 persona cuesta, como mínimo, alrededor de 2.000.000 pesos.

En Cholón, cuando llegan las embarcaciones, forman un círculo que busca impedir que llegue el oleaje de manera fuerte a la orilla de la playa, muchas de las personas se bajan a disfrutar del mar y empezar la rumba. En los restaurantes, los cuales son una especie de choza sobre el mar, se puede almorzar casi que sumergido en el agua, pues en ese punto no tiene tanta altura. Las fiestas en la isla son los viernes, sábado y domingo, en cada día pueden arribar entre 50 y 60 embarcaciones.



De acuerdo con Irvin Pérez, director de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), desde la administración distrital se conoció la información acerca de los precios divulgados en redes sociales, por lo que se solicitó a la Secretaría del Interior que los pusiera en conocimiento sobre denuncias o algún tipo de queja formal por el servicio o abuso de precios en Cholón.



No obstante, a la administración distrital no han llegado quejas por los altos costos de los precios en esta zona turística. “La Secretaría del Interior ha desplegado los operativos de control en materia de precios a los prestadores de servicios. Por supuesto que hacemos un llamado a todos los prestadores a cumplir las normas y acuerdos en temas de los precios en concordancia con los actos administrativos expedidos”, agregó Pérez.



Por su parte, Pedrito Pereira, alcalde de Cartagena, manifestó que conoce la problemática, por lo que ha dado instrucciones a las dependencias competentes para realizar controles en los precios en los diferentes establecimientos de la ciudad, pero aclara que la Alcaldía no fija ni autoriza los precios del comercio.



“Hacemos un llamado a los diferentes comerciantes de cumplir las normas e invitarlos a la proporcionalidad de precios versus calidad del producto que ofrecen”, mencionó Pereira. El mandatario señaló que se va aumentar el acompañamiento de la Policía para atender los posibles abusos en los precios para los residentes y turistas y que usen las playas y demás espacios públicos.



