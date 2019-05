La chilena Ilse Ojeda habría muerto el 31 de marzo en la tarde

Se siguen revelando detalles de los últimos días de vida de Ilse Amory Ojeda González, la ciudadana chilena que desapareció hace un mes en Bucaramanga y cuyos restos óseos fueron encontrados el pasado viernes 26 de abril en la vereda Portachuelo de Rionegro (Santander).

Según el material probatorio que mostró la Fiscalía durante la audiencia de imposición de medida de Juan Valderrama, el colombiano de 28 años que era el novio de esta ciudadana, y según lo que concluyó el juez al imponerle la medida de aseguramiento en centro carcelario, Ilse Amory Ojeda podría haber muerto entre el mediodía y las tres de la tarde del domingo 31 de marzo.



Una foto que extrajo la Fiscalía del celular de Ilse, que fue tomada el domingo 31 de marzo a las 12:01 de la tarde, sería un fuerte indicio de que se encontraba con vida en ese momento.



En la fotografía descrita por la fiscal que llevaba el caso, aparece el zapato marca Cardinale que usaba Ilse con frecuencia y que fue encontrado junto a los restos óseos y se puede evidenciar que estaba en la parte trasera del vehículo de Juan Guillermo Valderrama.

Justo ese mismo día las cámaras del peaje ubicado entre Bucaramanga y Rionegro captaron en cuatro ocasiones a Juan Guillermo pasar en su vehículo marca Mazda modelo 2004, de placas NAH 685.



A las 11:35 horas, pasó dirección Bucaramanga, Rionegro, a las 13:20 horas Rionegro-Bucaramanga, a las 14:10 volvió a Rionegro desde Bucaramanga y a las 15:08 se devolvió desde Rionegro a Bucaramanga.



Estas fotografías no solo prueban que Valderrama estuvo en el municipio donde se encontró el cuerpo de Ilse Amory Ojeda, sino que además corroboran la versión del testigo clave de la investigación. Un arenero al que Valderrama le pagó 200 mil pesos el domingo 31 de marzo después de mediodía, para que le ayudara a quemar una vaca que supuestamente se había precipitado y quien fue el que condujo a las autoridades hasta el lugar donde encontraron los 45 restos óseos de Ilse Amory Ojeda.

Aunque la tesis de la Fiscalía es que Valderrama asesinó a su pareja, será difícil determinar el tipo de arma que usó el presunto homicida debido al alto grado de descomposición de los restos encontrados. Los investigadores también señalaron que no se descarta que otras personas hayan participado en la ejecución del crimen.



Pese a que la defensa le solicitó al juez que Valderrama no sea recluido en una cárcel argumentando que padece de algún trastorno psiquiátrico, esta solicitud fue negada por no ser procedente y en las próximas horas se conocerá la cárcel donde Juan Guillermo Valderrama deberá ser recluido por ser el posible autor del crimen, por ser considerado un peligro para la sociedad y para evitar que obstruya la investigación.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez