‘Juan es malo’: el mensaje que no pudo enviar chilena a su familia

En la audiencia de imputación de cargos contra Juan Guillermo Valderrama, quien fue detenido el sábado pasado por el caso de la chilena Ilse Amory Ojeda, de quien se desconoce su paradero desde hace un mes, la Fiscalía lo acusa de desaparición forzada agravada, un delito que no fue aceptado por el señalado.

Entre las pruebas dadas a conocer por la Fiscalía en la audiencia que se realiza en la tarde de este lunes, un video se convirtió en pieza primordial en los nuevos hallazgos que hacen los entes de investigación.

En el celular de la mujer, quien cumplió el domingo 52 años, se encontró un video de unos 6 minutos. En ese fragmento, grabado el 28 de marzo, Ilse relata los momentos difíciles que vivía en su relación con Valderrama, a quien conoció cuando él trabajaba como mesero en un club de la Policía en Santiago de Chile.​

“Tengo que aguantarme a ese hombre malo y feo, pero voy a empezar de cero, a devolverme a Chile. Ese hombre ha sido el más perro. Él más malo de mi vida. Ese hombre es Juan Valderrama. Él son lucas (dinero). Mientras más lucas tenés, más te quiere”, dice Ilse en un fragmento presentado por la Fiscalía.



Entre otras pruebas que las autoridades tienen contra Valderrama, de 28 años, están las consignaciones por 30 millones de pesos chilenos (cerca de 100 millones de pesos colombianos) de Ilse a Juan desde el país extranjero.

Una de las fechas importantes, según la Fiscalía, es el 11 de abril, cuando Juan Valderrama hizo una consignación a una Inmobiliaria en Santander por el arriendo de un inmueble en la zona Terrazas, uno de los más exclusivos de Bucaramanga, cuya fiadora era Jineth Amézquita, madre del señalado.



Precisamente, en esa casa fue hallado el material biológico que es cotejado por las autoridades.



De nuevo, las inconsistencias en las versiones de Valderrama son parte de las pruebas de la Fiscalía, pues en varias oportunidades cambió la fecha de la desaparición de Ilse Ojeda. En un principio también dijo que la mujer se había llevado su celular y otras cosas de uso personal, pero en el primer allanamiento, el 18 de abril, encontraron en un vehículo Mazda modelo 2004 su teléfono móvil y documentos.

La Fiscalía también reveló que Juan había manifestado que intentó comunicarse con Ilse tras su desaparición a través de llamadas y mensajes, pero las autoridades, que inspeccionaron el celular, no hallaron el registro de esos supuestos contactos.



La imputación de cargos por desaparición forzada agravada contra Juan Valderrama, señaló la Fiscalía, se da por la cercanía de Valderrama con Ojeda, además del interés económico en que esto sucediera.



En la audiencia no se presentaron las pruebas de ADN del cuerpo hallado incinerado en la vereda Portachuelos, en Rionegro, Santander, pero la Fiscalía señaló que solicitará una nueva diligencia cuando estas se conozcan tras los exámenes en Medicina Legal.



Para Alejandra Ojeda, quien llegó al país para conocer de primera mano los detalles de la investigación sobre la desaparición de su hermana, todas las pruebas apuntan a que

se tendría un fallo unánime contra Juan Valderrama que sería máxima pena. "Esperamos que lleguen las pruebas de ADN, con lo que no habría lugar a dudas", agregó.



La mujer también reveló que se conoció que Ilse se fue a vivir con el hombre a una casa en Bucaramanga el 25 de marzo. Al tercer día, ella dice que “es el hombre más malo que ha conocido en su vida”, según el material que se detalló en la audiencia.



Alejandra Ojeda, tras escuchar esa prueba, agregó que "se notaba que Ilse estaba sufriendo".



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA