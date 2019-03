César Idárraga, de sobreviviente de cáncer a competidor en triatlón

Los oncólogos le dijeron a César Idárraga Guerrero que debió ser el deporte lo que lo curó de una sarcoidosis en los pulmones, una enfermedad que padeció después de vencer un cáncer de riñón.

Desde entonces, el deporte y exactamente el triatlón, tienen a este periodista nacido en Pasto hace 35 años (los cumple el próximo 1 de abril), pero risaraldense y valluno por adopción, vivo y completamente sano.



Idárraga participa durante este fin de semana en el Morgan Challenge, el triatlón más exigente de Colombia. Las aguas del mar Caribe y las calles de la isla de San Andrés recibirán a cerca de 2.500 atletas de diferentes regiones del país.



El triatleta, de 1,85 metros de estatura y 81 kilogramos de peso, hace parte del equipo de 10 deportistas que el Club Tribu, de Pereira, llevó al departamento insular para los tres días de competencias.



“Yo siempre he nadado y desde el 2011 asistía al Club Tribu solamente a hacer natación, pero desde hace un año me dedicó al triatlón”, contó Idárraga, quien hace apenas dos años, en un centro médico de Chile, luchaba contra un tumor maligno en su riñón izquierdo, que lograron extraerle.



“Después de que me extrajeron el tumor pensaron que (el cáncer) me había hecho metástasis en los pulmones, pero al final resultó ser una infección, que se llama sarcoidosis, pero con el triatlón todo eso desapareció”, agregó.



Idárraga rememoró que los pronósticos acerca de su salud eran lúgubres, “que la sarcoidosis era una enfermedad autoinmune, que no se me iba a quitar nunca en la vida, pero desde que hago deporte, en todos los exámenes que me hacen no hay ni rastro de la enfermedad”.

​

Mañana domingo a Idárraga le esperan 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de atletismo. Espera hacerlos en un buen tiempo porque han entrenado bien y han hecho una buena planificación, pero desde que con el deporte derrotó sus enfermedades ya es ganador.