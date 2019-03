Los centros de salud que tienen en líos al alcalde de Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, dijo estar tranquilo frente a los resultados de la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra por presuntas irregularidades en la remodelación de los puestos de salud.



Pero lo cierto es que este jueves Santa Marta podría quedarse sin Alcalde en propiedad, si el juez octavo municipal de garantías decide mantener en firme su decisión de dictarle la medida de aseguramiento a Rafael Martínez.

El mandatario asegura ser inocente y que el hecho de que su nombre esté vinculado a un proceso judicial, corresponde a un montaje político, cuyo fin es sacarlo del cargo “para torcer el destino de las próximas elecciones”.



Martínez niega que haya algún tipo de corrupción en los proyectos contratados en su gobierno En lo que respecta directamente a los centros de salud indicó que “están listos desde hace cuatro o cinco meses y no se ha perdido un solo peso”.



Sin embargo, pese a los argumentos que plantea el burgomaestre, la realidad indicaría que dichas obras que son objeto de investigación, se habrían ejecutado en medio de errores de planificación, advertidos por el Ministerio de Salud, los cuales originaron retrasos y sobrecostos.



Cabe indicar que la determinación de dictarle casa por cárcel al burgomaestre samario se le habría impuesto desde el viernes pasado; sin embargo, un recurso presentado por la defensa extendió la diligencia judicial que solo concluirá hasta las próximas horas del jueves.

Alcalde de Santa Marta, Rafael Martinez, se encuentra entre líos por la construcción de cinco puestos de salud que estaban previsto desde la anterior administración. Foto: Roger Urieles Velasquez

Las muestras de apoyo entre simpatizantes de Martínez y Carlos Caicedo, exalcalde de esta capital, quien también está involucrado en el proceso, no se han hecho esperar. Desde el lunes en la ciudad se han venido realizando manifestaciones de rechazo por lo que aseguran es una injusticia, promovida por corrientes políticas de la oposición.



Incluso, en la mañana del jueves, se tiene programada una nueva manifestación pública que se tomará las principales calles del Centro de Santa Marta y que tendrá su punto de encuentro en las afueras del edificio Galaxia, donde se realizará a las 10 de la mañana la audiencia que decide el futuro judicial del alcalde Rafael Martínez.



El contrato de remodelación por valor de 6.537 millones de pesos para los puestos de Salud de Mamatoco, La Paz, Taganga, Mariaugenia y Bastidas fue firmado en octubre de 2014 durante la administración del exalcalde Carlos Caicedo, y solamente uno fue entregado a la comunidad en los plazos establecidos, mientras que los otros cuatro quedarían inconclusos varios años más por falta de recursos, según se explicó en ese momento.



Dicho contrato, el cual se adjudicó por medio de una convocatoria pública a la empresa Mediredes SAS, tuvo que ser liquidado por los incumplimientos denunciados por las veedurías ciudadanas. No obstante, el 23 de noviembre de 2016, el alcalde Martínez entregó la responsabilidad de concluir el proyecto al mismo contratista inicial, pero con otra razón social, en este caso Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016 por la suma de 5.863 millones.



En medio de líos jurídicos, financieros y contractuales reiniciaron las obras en mayo del 2017 con un plazo de finalización de diciembre de ese mismo año, que nuevamente se incumplió.



Todos estos retrasos provocaron una crisis en la salud en Santa Marta, debido a que los sitios habilitados de manera transitoria para atender a la comunidad, funcionaban con múltiples deficiencias y carencia de insumos y personal.



Solo hasta agosto de 2018, la alcaldía de Martínez hizo la entrega de la infraestructura de otros tres modernos puestos de salud, sin embargo, dos de ellos (La Paz y Taganga), continuaron cerrados hasta el pasado mes de enero de 2019, cuando finalmente abrieron sus puertas a la población.



A la fecha sigue pendiente por terminar una de las cinco estructuras demolidas durante el gobierno de Carlos Caicedo. Se trata del puesto de salud de Mamatoco, cuyas obras cumplirán cuatro años de estar paralizadas al no haber recursos para su terminación y existir un problema legal con el terreno donde sería construido.



La Fiscalía acusa al mandatario Martinez y al exalcalde Caicedo por los delitos de celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv