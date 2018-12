Cartagena se endeuda por $ 391 mil millones para vivienda y drenajes 

El Alcalde (e.) de Cartagena Pedrito Pereira solicitó un crédito por 391 mil millones de pesos para la ciudad por 10 años, con la promesa de que estos serán pagados con las ya muy 'exprimidas' vigencias futuras.



Según el Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, la deuda obligaría a los cartageneros a pagar por intereses y capital por 551.356 mil millones de pesos para este crédito.



"El nivel de endeudamiento de la ciudad seria del 70 por ciento para intervenir 27 canales con una extensión 37 km entre otras obras, las cuales no tiene estudios de ingeniería de detalle o de fase 3, ni estudios técnicos en general, mientras la ciudad no tiene un plan de inversiones sociales para el 2019", dice Leonardo Jiménez Molinello, director de Cedetrabajo, capítulo Bolívar.

Pero el alcalde de la Ciudad Heroica defiende el millonario préstamo que se debate en estos días en el cabildo de la ciudad del barrio Getsemaní.



"Se trata de proyectos que son vitales para la ciudad. Cómo no vamos a ejecutar una primera fase del plan maestro de drenajes si los diseños ya están hechos y aprobados y con la amenaza del cambio climático respirándonos todos los días en la nuca con inundaciones. ¡Hay que ejecutar!", señaló el mandatario que fue enfático:



"En el pasado ese proyecto ya fracasó porque se le hicieron unos traspasos directos a Edurbe que no fueron aprobados. Hoy estamos planteando una solicitud de crédito para ejecutar los diseños ya establecidos de la primera fase del Plan Maestro de drenaje pluviales y ´cuando ya tengamos el crédito se harán por licitación pública con diversidad de oferentes. No voy a estar un año en la alcaldía viendo cómo la ciudad se inunda, teniendo unos diseños hechos. Estos son unos recursos que se pueden obtener con Findeter con una tasa compensada", sostuvo Pereira.



70 mil millones de pesos son para la rehabilitación de la malla vial, 43 mil millones de pesos para cuerpos de bomberos y salvamiento, 55 mil millones más para la construcción de vivienda nueva, 185 mil millones para el alcantarillado pluvial, y 38 mil millones de pesos más para Corvivienda.



A este préstamo le están poniendo la lupa veedurías como Funcicar que ha dicho que la solicitud del crédito tiene que tener mayores detalles de las obras y de los gastos.



"En Ministro de Vivienda me dice el pasado 4 de octubre 'mire aquí tiene 29 mil millones de pesos para construir mil viviendas nuevas, o podemos llegar a las 2 mil, si la ciudad puede poner el otro 50 por ciento'. ¿Le voy a decir que no? Luego el mismo ministro me dice 'aquí tiene 10 mil millones de pesos más para mejoramiento de vivienda'. La ciudad necesita obras y estas se ejecutan con recursos", suma el alcalde Pereira.



Pero mientras la ciudad se endeuda, los jugosos recursos que producen los peajes de Cartagena siguen llenando los bolsillos de particulares. La Contraloría Distrital dijo que ya se cumplió la tasa interna de retorno que el concesionario que opera estos peajes, desde hace más de dos décadas, reclama.

​

Ya es hora que esa platica llegue a las arcas de la ciudad para inversión social y obras de infraestructura.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas