Cartagena no quiere muertos el día de la madre

Las festividades del día de la madre son históricamente las jornadas más sangrientas en Cartagena de Indias.



El año pasado las peleas por intolerancia y a manos de ciudadanos pasados de trago dejaron 6 muertos durante el domingo de madres.

Para prevenir hechos violentos, la Policía Metropolitana de Cartagena recorre algunos barrios de la ciudad llevando un mensaje de tolerancia.

“Un total de seis homicidios se registraron por hechos de intolerancia en los festejos del día de las madres el año 2018 en diferentes barrios. Por lo cual, queremos con esta campaña vincular a los ciudadanos para que adopten medidas de autorregulación de su comportamiento y así prevenir hechos de dolor, en un día de celebración y unión familiar”, puntualizó el Brigadier de la Policía, General Henry Sanabria Cely, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.





En las horas previas, hombres de la Policía de tomaron varios puntos de afluencia masiva como instituciones educativas, parques, estaciones y paraderos del sistema de transporte masivo, para llevar este mensaje de tolerancia a los ciudadanos.

Sanabria Cely invitó a la ciudadanía a adoptar normas mínimas de convivencia como:



No afecter la convivencia y tranquilidad del vecindario con picós y equipos de sonido con volúmenes elevados que afecten la tranquilidad y descanso de otras personas. Evitar el uso de pólvora. Evitar confrontaciones y riñas. No portar armas de fuego. No consumir en exceso bebidas embriagantes. No utilizar drogas. Vigilar y acompañar la presencia de menores en las calles, y llegar a acuerdos pacíficos con sus vecinos sobre las actividades y fiestas que se van a realizar.



“Estos espacios de prevención con la comunidad se extenderán a los propietarios de establecimientos comerciales y abiertos al público en toda la ciudad como discotecas y terrazas, para que cumplan con su responsabilidad de contar con la documentación reglamentaria para su funcionamiento y evitar el ingreso de menores de edad”, concluyó el General Henry Sanabria Cely.



Cartagena