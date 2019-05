Cargos contra exalcalde por presuntos sobrecostos de PAE

Presuntos sobrecostos por $106.689.861 encontró la Procuraduría en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Pueblo Rico (Risaralda), en el periodo del alcalde Nicolás Antonio Gutiérrez (2012-2015). Por esto formuló pliego de cargos en su contra y su secretaria de Despacho con funciones de Gobierno, Lina María Granada Ramírez.

La Procuraduría Provincial Pereira reprochó a los investigados el presunto desconocimiento del principio de economía de la función administrativa y de responsabilidad, al suscribir del Contrato de Apoyo de Asociación No. 194 del 25 de julio de 2015 con la Fundación para el Desarrollo Capital Social (Kayros), en condiciones de presunto sobrecosto de las raciones de desayuno y almuerzo o complemento alimentario, dado que en los estudios previos no se justificó el aumento de los valores fijados por el Ministerio de Educación para contratar las raciones vigencias 2014 y 2015.



El Ministerio Público concluyó que en la suscripción del contrato y su consecuente ejecución, presuntamente se pagaron dineros de más por raciones que se pudieron adquirir a menor precio, según reveló el informe realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, seccional Valle.



Además, indicó que si bien los estudios previos fueron realizados por Granada, “ello no desliga la responsabilidad del alcalde de verificar las condiciones inherentes al contrato”.

La presunta falta de los disciplinados es gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes funcionales.