Preocupación en la Costa por aumento de casos de dengue

En 2018 hubo 477 casos en Sucre, mientras que en enero de 2019 se han registrado 107. Los indicadores van disparados y es por eso que en esa parte del país el Ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, presentó la campaña ‘Córtale las alas al dengue’, con el fin de intensificar las medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad, que se ha disparado por el fenómeno del Niño.

Según el Ministro de salud, desde octubre pasado se ha incrementado el número de casos por encima de lo esperado en el Caribe en los departamentos de Sucre, Córdoba, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira, Atlántico y los distritos de Santa Marta y Cartagena.



La campaña ‘Córtale las alas al dengue’, que se lanzó de manera conjunta entre el Instituto Nacional de Salud (INS) y Minsalud, busca que los colombianos adopten mecanismos de prevención.



“El dengue afecta habitualmente al país; tenemos 752 municipios que, al estar debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, presentan el vector y tienen un patrón de transmisión endémico en los que circulan los cuatro tipos del virus. A esto se suma que el 2019 es un año pico del ciclo interepidémico –cada tres años– y que el fenómeno de El Niño, con las altas temperaturas y lluvias ocasionales, favorece la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del virus”, explicó el ministro Uribe.

Agregó que según los reportes, desde octubre de 2018 en el país hay una mayor proporción de casos de dengue con signos de alarma, lo que conlleva a la necesidad de fortalecer las acciones de promoción, prevención, vigilancia, control y manejo integral de esta enfermedad.



“Para ello, el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud, ya expedimos una circular conjunta donde damos instrucciones a autoridades de salud y administrativas, personal médico e instituciones prestadoras de servicios de salud para intensificar y fortalecer las acciones contra el dengue, entre las que se incluye involucrar a la comunidad en las acciones de control. Hay que cortarles las alas al dengue y evitar situaciones lamentables”, subrayó el ministro Uribe.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Salud, la epidemia de dengue de este año podría alcanzar 120 mil casos; alcanzándose el pico más alto para la segunda semana de abril

Según las cifras oficiales, en las últimas semanas de 2018 se presentó un crecimiento de la enfermedad, con 173 casos por cada 100 mil habitantes, doblando la incidencia de 2017 (90 por cada 100 mil habitantes).



Santa Marta, en jaque

En Santa Marta las cifras de afectados por dengue están disparadas. El 2018 cerró con 816 casos reportados, en su mayoría niños y adultos mayores.



El fenómeno del Niño podría agravar esta problemática de salud en la capital del Magdalena, por lo cual desde el Distrito se reforzarán las acciones de prevención y atención a la enfermedad.



El secretario de Salud, Julio Salas, valoró que durante todo el año pasado no se hayan registrado víctimas mortales por la picadura del mosquito, sin embargo, señaló que "es necesario reforzar las medidas para evitar que la situación se salga de control".



Del total de casos atendidos, 496 (60.78%) presentaban signos de alarma, mientras que 316 (39.22 %) no revistieron peligro.



En lo que tiene que ver al dengue grave, fueron notificados nueve casos, cuya intervención oportuna fue fundamental para que no el paciente no tuviera complicaciones.



De los casos reportados en 2018, el mayor porcentaje correspondió a la población infantil, el grupo de cinco a nueve años el más afectado con de 274 casos (33.57%), seguido por el grupo de diez a catorce años con 169 casos (20,71%) y el grupo de uno a cuatro años con 140 casos notificados (17.15%).



Este año el riesgo se mantiene al punto que podría empeorar, por la incidencia del fenómeno del Niño.



Salas considera que el tiempo seco que afecta el suministro de agua potable en la ciudad, puede llevar a la comunidad a malas prácticas en la recolección y almacenamiento del preciado líquido, lo cual facilita el criadero del mosquito transmisor de la enfermedad.



"Controlar el mosquito es una tarea de todos, por eso nuestros funcionarios con base a la información recolectada hemos priorizado las zonas más neurálgicas y allí además de las jornadas de fumigación llegamos con información para que las personas aprendan como adoptar medidas de auto-cuidado", señaló.



Santa Marta se unió a las ciudades que adoptarán la campaña ‘Córtale las alas al dengue’ para fortalecer las estrategias que conduzcan a evitar un epidemia por la picadura del mosquito.



“Desde algunas semanas prendimos las alarmas porque se empezaron a registrar más casos de los esperados, que, además, van a aumentar en 2019 debido a que este año hace parte del ciclo interepidémico en el país, que es cada de tres años´, puntualizó el Secretario de Salud.

Luz Victoria Martínez y Roger Urieles

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

Sincelejo y Santa Marta