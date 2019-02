Caballos abandonados generan caos y accidentes en vías de Santa Marta

Los conductores de taxi denuncian que Santa Marta parece una finca por la cantidad de caballos que deambulan sin ninguna clase de control en las principales avenidas.

Daniel Gil, líder del gremio de taxista manifestó que los equinos a cualquier hora del día se atraviesan en la vía generando un riesgo alto de accidentes y caos en la movilidad.



Este problema se registra principalmente en la carretera Troncal del Caribe, donde son dejados estos animales sin amarre, por lo cual se les ve recorrer libremente por todos lados, obligando a los vehículos a extremar medidas para evitar chocarlos.



“A pesar de todas las precauciones que se adoptan es muy difícil circular con la presencia de estos caballos especialmente en horas de la noche. Las posibilidades de un incidente son inminentes”, señaló Gil.



Precisamente en días pasados, un equino fue embestido por un vehículo en una artería vial de rápida circulación. El animal no pudo ser trasladado oportunamente por su peso y tamaño y murió horas después cuando lograron atenderlo en una clínica veterinaria.



Los conductores en las calles como Glei Sierra, propietaria de un carro particular, aseguran que en las noches la situación es peor, pues los animales salen de repente y es muy difícil esquivarlos.



“Yo creo que las autoridades deben tomar las medidas correspondientes, porque en cualquier momento habrá un accidente, el que pueden estar comprometidas vidas humanas”, manifestó.



Los taxistas en cabeza de su líder, Daniel Gil, se han venido pronunciando por esta situación y solicitando a las autoridades que intervengan de manera urgente.



“Estos animales no conocen el peligro y por eso algunos han resultado muertos en accidente, y varios vehículos averiados. Gracias a Dios las personas no se han visto afectadas físicamente por el golpe con estos animales”, expresó Gil.



El director del Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental, Wilson Rodríguez Gómez manifestó que se tomarán medidas y que los propietarios de estos caballos serían sancionados ante la irresponsabilidad de abandonarlos. “Durante muchos años los explotan para el cargue de escombros y otras actividades, pero cuando llegan a una avanzada edad y no tienen la misma resistencia física los abandonan a su suerte”, indicó el funcionario del Dadsa.



Sobre las acciones que implementarán sostuvo que “vamos a realizarle seguimiento a este tema para identificar a quienes descuidan a estos animales y obligarlos a que respondan en caso de accidentes o perjuicios a terceros”.



Finalmente aseveró que los caballos abandonados, serán trasladados para que estén a salvo y no sigan alterando la movilidad

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta