Buen inicio de los cierres en vía Manizales - Medellín

Satisfecho con los resultados que dejó el primer día de cierres en la vía Manizales- Medellín se declaró el gerente de la concesión Pacifico Tres, Santiago Pérez Buitrago. Filas más cortas y buen flujo vehicular es el diagnóstico de la jornada que se extenderá hasta mediados de agosto.

“El balance es positivo pues se redujo el número de vehículos en espera en ambos extremos (La Manuela y Tres Puertas). En la primera habilitación de la vía, que se dio a las 12:00 p.m., hubo cerca de 40 motos y 25 carros que se despejaron en 8 minutos”, dijo Buitrago.

​

De acuerdo con el gerente se espera que en tres días los viajeros tengan clara la información para que la circulación sea más ágil. “Se han repartido cerca de 100.000 volantes en nuestros peajes y en concesiones vecinas. Esperamos que con la difusión que se ha hecho en tres días tengan memorizados los horarios, pero en general se ha tenido muy buena respuesta”.



Los horarios de cierre en la vía, serán tal cual se había concertado con el Instituto Nacional de Vías (Invías). De lunes a viernes tendrá cierre total de 9:00 a.m. a 12 del día; de 2:00 p.m. a 5:00 p.m y de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. Los fines de semana solo habrá cierre el sábado entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Los domingos y festivos estará abierta.

​

En cuanto a la posibilidad de vías alternas, se contemplan otras, pero con recorridos más largos como lo son la ruta Neira - Varsovia - Filadelfia - La Felisa; Neira- Aranzázu - Salamina - Pácora - Aguadas - La Pintada, Manizales - La Cabaña - Tres Puertas y La Rochela - Arauca, para el occidente del departamento.



En el caso de los vehículos de servicio público, continúan a la espera de que el Ministerio de Trasporte les autorice transitar por la vía de Filadelfia, ya que aún no es permitido.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO