Por mal uso, podrían quitar casas gratis a beneficiarios en Montería 

Un total de 796 familias monterianas beneficiarias de las casas gratis entregadas por el gobierno en el mandato de Juan Manuel Santos, podrían perder sus casas por darles mal uso desde el momento en que las recibieron.

Venta de drogas, conformación de grupos de pandillas y arrendamientos a terceros son algunas de las anomalías detectadas por la Oficina de Vivienda de la Alcaldía de Montería, encargada de supervisar el buen funcionamiento del proyecto.



Las casas que podrían ser expropiadas están ubicadas en las urbanizaciones La Gloria y El Recuerdo al sur de la capital cordobesa.



El trámite de desalojo de las familias detectadas podría darse antes de finalizar el presente año.



"Lo más grave que hemos detectado son las pandillas, el alquiler de los apartamentos y obviamente el expendio de drogas. Sobre este último tema, por ser muy delicado, necesitamos ayuda de la Fiscalía y aún por esto no se ha realizado la primera revocatoria, pero ya hay investigaciones en curso", dijo Jhony Álvarez, coordinador de la Oficina de Vivienda del Municipio.



Agregó que ya el gobierno nacional fue notificado de la situación de incumplimiento a las normas que exige para estas familias puedan acceder a su vivienda.



"En este caso, esperemos que con el Ministerio de Vivienda podamos avanzar en este tema de revocatoria de subsidios, para que ese lunar que hoy en día se está vislumbrando lo podamos corregir y que la comunidad en general sepa que son barrios donde viven personas de bien", concluyó el funcionario.



En lo corrido de este año, ya cinco familias perdieron totalmente este beneficio debido a la infracción a la reglamentación exigida.

Problema de vieja data

La denuncia que desde el año pasado conocía la Alcaldía de Montería llegó a oídos del Ministerio de Vivienda, sobre el uso indebido que algunos estarían haciendo a sus propiedades.



Según las quejas que vienen siendo verificadas por delegados del Ministerio de Vivienda, al menos 300 beneficiarios habrían arrendado sus casas a terceros, violando de esta forma una de las principales condiciones al momento de la adjudicación que consiste en que los propietarios deberían vivir con sus familias durante un período determinado.



"Esas casas se entregaron con unas condiciones muy claras, entre ellas: No arrendarla, no venderla, no volver a ocupar espacios públicos ni usarlas para fines ilegales”, precisa un informe de inspección del Ministerio del ramo.



Señala igualmente el documento, que algunos propietarios estarían sacando ganancias con el uso irregular.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA.