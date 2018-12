Autoridades del Meta objetan alerta de la Defensoría sobre Mapiripán

Las autoridades civiles y militares en el departamento del Meta hicieron reparos a la alerta por riesgos hecha hace cuatro meses por la Defensoría del Pueblo en la que advertía que pobladores de los municipios de Mapiripán y Puerto Concordía, en el sur del departamento, estaban expuestos por la presencia de actores armados, precisamente en zona donde el pasado lunes asesinaron a seis personas.

El comandante de la IV División del Ejército, general Sergio Alberto Tafur García, expresó que en la zona ya no hay cultivos de coca ni presencia de disidencia de las Farc como lo advertía la alerta 065, a la que se refirió el defensor del Pueblo, Carlos Negret, al señalar este miércoles que la advertencia de riesgos no fue atendida por el Gobierno.

“En Mapiripán no hay cultivos de coca, en alguna época existieron, pero en este este momento no hay", la presencia del frente primero de las disidencias de las Farc “quedó descartada porque fueron desarticulados por la Brigada 22 y la VII Brigada y ya no hacen presencia como se señala en esta alerta temprana”, expresó el general Tafur García.



En ese corredor hay presencia esporádica de los puntilleros de Vichada, que están dedicados al narcotráfico los cuales debido a la presión constante de las tropas se han ido desplazando a ese departamento limítrofe con Venezuela.



Además, dijo, “estamos realizando operaciones de acción ofensiva para neutralizar los corredores y rutas de movilidad de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína”.

Aquí también se destaca la labor coordinada con la Policía Nacional que ha permitido destruir ocho cristalizadores de producción de clorhidrato de cocaína y doce laboratorios de producción de pasta de coca, además de capturas, desmovilizaciones y la incautación de armamento a estas estructuras de narcotraficantes.



En el mismo sentido se pronunció el secretario de Gobierno del Meta, Gerardo León Mancera Parada, tras un consejo extraordinario de seguridad, que se cumplió en las últimas horas, solicitado por los comandantes de la IV División y la VII del Ejército, a raíz del pronunciamiento del Defensor del Pueblo.



El funcionario dijo que la fuerza pública y toda la institucionalidad ha venido haciendo grandes esfuerzos para recobrar la tranquilidad den Mapiripán y se han logrado desarticular muchas bandas de grupos organizados.



Y también insistió que en Mapiripán ya no hay presencia de cultivos de coca ni presencia de las disidencias de las Farc. Agregó que las personas que fueron asesinadas no son de la región y según las versiones de campesinos de la zona llevan entre ocho y diez días en el sector acampando, de manera que hay que esperar que la Fiscalía termine la investigación.



Pero reiteró que los caseríos y sitios Rincón del Indio, Puerto Siare, Brisas del Itivia y Los Sagrados, en esa región del sur del Meta, es un corredor del narcotráfico, especialmente de los puntilleros.



