Vándalos atacan vehículos recolectores de basuras en Villavicencio

Hacia las 2:50 de la mañana de este viernes, un grupo de vándalos encapuchados se le interpusieron en el camino a siete vehículos recolectores de basuras, a cinco kilómetros del relleno sanitario por la vía a Caños Negros en Villavicencio, los hicieron atravesar en la carretera, les pincharon las llantas y les dañaron unas válvulas.

Por fortuna, no hubo ningún tipo de afectación física a los trabajadores de la empresa de aseo, ni robos a los vehículos, informó Norma Constanza Jiménez, líder de comunicaciones de la compañía Biogrícola del Llano.



No obstante, la movilidad en ese sector se encuentra afectada, así como algunas rutas de recolección del servicio de basura entre ellas las de La Reliquia, Morichal y la inspección de Pompeya, por cuanto los vehículos afectados iban a un proceso de lavado e iniciaban labores a las 7:00 de la madrugada.



Los vehículos que en la mañana van a descargar residuos sólidos al relleno sanitario tampoco han podido hacerlo y en algunos sectores de la ciudad también se va a ver afectado el barrido de calles, advirtió Jiménez.



Desde la madrugada se desplazó fuerza pública al sector y se adelantan las labores de reparación de los vehículos para despejar la vía e iniciar las labores retrasadas.



La líder de comunicaciones de Bioagrícola expresó que no hay antecedes de ataques a los vehículos similares en la historia de la empresa, en más de veinte años, tampoco se habían presentado amenazas recientes a la compañía y lo único que consideran es que el objetivo de los vándalos era bloquear la vía.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1