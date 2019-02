Nuevo ataque a organizaciones internacionales de desminado en el Meta

Un nuevo ataque a las organizaciones de cooperación internacional que apoyan en el departamento del Meta el desminado humanitario, tiene en alerta a las autoridades que manejan dos hipótesis sobre las acciones similares ocurridas en zonas rurales de Uribe y Vista Hermosa, en los últimos siete meses.

Una de las circunstancias que evalúan las autoridades es la autoría de las disidencias de las Farc, como lo expresó el comandante de la Policía Meta, coronel Nicolás Alejandro Zapata.



Otra es que se trata de invasores de tierras que se ven su próximo futuro afectado con el despeje del territorio de los artefactos explosivos que traerá consigo la restitución a los propietarios de los predios, según revelaron investigadores.



La acción del fin de semana se presentó en una vereda de Vista Hermosa, en límites con Puerto Lleras, cuando cinco hombres armados que se identificaron como disidentes de las Farc abordaron a personal de la agencia de cooperación Ayuda Popular Noruega que se movilizaba en una camioneta, los bajaron del vehículo y procedieron a quemarlo.



El personal de la agencia salió ileso y no se habían presentado amenazas en su contra o de esa organización, aseguró el coronel Zapata, que, en las próximas horas, se va a reunir con uno de los delegados de esa organización para definir una estrategia de seguridad porque por el tema de neutralidad la fuerza pública no puede acompañarlos.



En julio pasado cuatro hombres armados intimidaron a los ocupantes de una camioneta de la organización internacional The Halo Trus Colombia, que también hace labores de desminado. La acción se presentó en la vereda Santander, en zona rural de Uribe, en la que bajaron al personal de la camioneta y le prendieron fuego al vehículo.



En ese momento el acto violento también fue atribuido por las autoridades a disidentes de las Farc que estaban armados y se movilizaban en motos.



De otro lado, en operaciones militares tropas Vigésima Segunda Brigada de

Selva del Ejército hallaron y destruyeron 52 minas antipersonal, en la vereda La Argelia, municipio Calamar (Guaviare).



Las minas antipersonal que contaban un sistema de activación por presión, de acuerdo con las investigaciones pertenecerían al primer fente de las Disidencais de las Farc, cuyo cabecilla principal es 'Iván Mordisco'. Los explosivos fueron destruidos de manera controlada.



VILLAVICENCIO