La cárcel en donde presunto homicida de chilena podría purgar 60 años

En una tanqueta y con un fuerte dispositivo de seguridad, trasladaron a la cárcel de alta y mediana seguridad de Palogordo en el municipio de Girón (Santander), a Juan Valderrama Amézquita, el presunto responsable del feminicidio de Ilse Amory Ojeda, la exsargento chilena que había sido reportada como desaparecida en Bucaramanga a finales de marzo.

Este martes, Medicina Legal confirmó que los restos hallados el viernes en una zona boscosa de Rionegro, Santander, corresponden a Ojeda. Tras el informe, la Fiscalía le imputó dos cargos más a Valderrama y un juez determinó enviarlo a prisión.



El joven de 28 años deberá responder por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento, alteración y destrucción del material probatorio, además del delito de desaparición forzada agravada. No obstante, Valderrama se declaró inocente durante la audiencia.



El centro carcelario en donde el joven podría purgar más de 40 años de prisión si se le comprueba que fue el autor del crimen de su novia extranjera funciona desde el cuatro de junio del 2002 y está ubicado en el kilómetro 14 vía Zapatoca en la Vereda Palogordo del municipio de Girón. Además es la única de las nueve cárceles del departamento que cumple con los estándares para ser denominada de alta seguridad.

#EnVideo En una tanqueta y con un fuerte dispositivo de seguridad, trasladaron a la cárcel de alta y mediana seguridad de Palogordo, en Girón (Santander), a Juan Valderrama, presunto responsable del feminicidio de Ilse Amory Ojeda. pic.twitter.com/fPIILXd1nP — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 2 de mayo de 2019

La capacidad de Palogordo es de 1.622 internos. Sin embargo, cifras actualizadas el pasado 29 de abril, dan cuenta de 1.908 internos, lo que representa un hacinamiento del 15 por ciento.



“Este centro tiene un componente de máxima seguridad por lo que llevan personas que representan un peligro inminente para la sociedad. Es decir, en términos más coloquiales son personas muy peligrosas y con un prontuario de delitos muy altos” aseguró Andrés Fandiño, secretario del Interior de Santander.

Valderrama deberá compartir la celda con otro interno sindicado en un espacio que no sobrepasa los tres metros de largo por los tres metros de ancho, el cual tiene batería sanitaria, camarote en concreto, energía eléctrica, agua potable y buena ventilación.



A las seis de la mañana es la hora establecida para que los internos se levanten de sus camas y a las 4:30 de la tarde deben volver a sus celdas. Este es el tiempo con el que cuentan para realizar actividades al aire libre.



El centro carcelario cuenta con tres patios especiales de visita para los fines de semana y unas zonas especiales para visitas conyugales, una huerta, una cancha de futbol central, 10 canchas de micro fútbol al interior de cada pabellón y una sala de radio y televisión que debe ser compartida por todos los presos.

Juan Valderrama durante la audiencia de imputación de cargos. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Los internos de Palogordo también cuentan con una ingeniera de alimentos y nutricionista encargada de establecer los parámetros de la dieta de los reos.



Fuentes del centro de reclusión señalan que Valderrama también podrá acceder a una biblioteca y a los dos talleres para labores de ebanistería, carpintería, pintura, zapatería, telares y artesanía, que se dictan en él.



Cada interno también tiene un salario diario legal vigente de 27.603 pesos para que haga uso de cafetería y la tarjeta de llamadas para los teléfonos públicos ubicados dentro del centro carcelario.



Valderrama fue trasladado a Palogordo a pesar de los intentos de su defensa de que esta fuera enviado a un centro psiquiátrico, según argumentó su abogada, debido a los posibles trastornos mentales que pudo haberle dejado un gravísimo accidente de tránsito el 22 de diciembre del 2008, cuando apenas tenía 18 años.



El joven se movilizaba en una camioneta de alta gama por la vía entre Floridablanca y Piedecuesta, en un parador cerca del estadio Álvaro Gómez Hurtado, cuando chocó de manera fuerte y sufrió un duro golpe contra un árbol, señaló su abogada Flor Alba Cely.

Por el accidente, dijo la abogada, Valderrama fue trasladado de urgencias a la clínica Foscal y luego a la Chicamocha, donde permaneció 19 días en estado de coma.



“Él dice que es inocente, se muestra inocente y conceptúa que lo es”, agregó la defensora del colombiano, quien aseguró que Valderrama es un “trastornado mental”.



La defensa también solicitó infructuosamente que el implicado fuera trasladado a la cárcel de Facatativá, en Cundinamarca, argumentando que Juan hizo parte del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, GOES, y por lo tanto debía estar recluido una cárcel especial.



“Dicen que fue muy grave y que es Policía entonces les digo que lo manden para Faca (Facatativá) donde van ellos y entonces no, que toca para otra cárcel", aseguró Flor Alba Cely, abogada suplente de la defensa de Juan.



A la audiencia de apelación no asistió el abogado principal, Teófilo Torres, quien se retiró molesto en medio de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento por un desacuerdo que tuvo con Cely, al parecer porque el abogado no estaba de acuerdo con solicitar un examen psiquiátrico para Valderrama.



Si Valderrama es condenado por estos delitos que le fueron imputados podría recibir una condena de hasta 60 años.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BUCARMANGA