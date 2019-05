Condenan a 53 años de cárcel a violador y asesino de niña en Fundación

El Juez Único Penal del Circuito, Alfonso Saade, sentenció a 53 años de prisión a Adolfo Arrieta García al ser hallado responsable de abusar, asesinar e incinerar a una niña de 9 años de edad, en hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2018 en Fundación, Magdalena.

La diligencia de lectura de sentencia se realizó en el Palacio de Justicia de esa municipalidad, allí se hizo un breve resumen del proceso en curso contra Arrieta, quien decidió estar ausente para no exponer su integridad física.



Arrieta, quien fue capturado en flagrancia luego de quemar el cuerpo de una menor de edad en el patio de su vivienda en el barrio Porvenir, desde un principio decidió colaborar con las autoridades, aceptando haber cometido este crimen que conmocionó a todo el país.

En un video grabado por su abogado, el hombre pidió perdón a los familiares y aseguró que no era consciente de lo que había hecho.



Ante un juez de control de garantías, el homicida dijo que no recordaba exactamente cómo ocurrieron los hechos y que actuó pensando en que se trataba del cuerpo de un perro el que estaba arrojando al fuego.



Por el estado de incineración en que terminó el cuerpo de la niña fue imposible, por parte de Medicina Legal, establecer la identidad de la persona del presunto violador de la menor, lo cual fue negado en una primera instancia por Adolfo Arrieta, pero ante la versión que surgió y que involucraba a su hijo decidió aceptar el cargo de abuso sexual.



A pesar de allanarse a los cargos y contribuir para darle celeridad al esclarecimiento del caso, el Juez Único Penal del Circuito no otorgó ningún beneficio al homicida y decidió imponerle la pena máxima por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años y feminicidio agravado.



Los familiares de la víctima se mostraron satisfechos al considerar que se hizo justicia; no obstante, ratificaron que ninguna condena será suficiente o justa por este brutal asesinato que nunca lograrán superar.



Adolfo Arrieta García, quien se encuentra pagando su condena en La Tramacua de Valledupar, logró llevar a la niña de 9 años a su vivienda con engaños. Allí abusó sexualmente de ella, luego la ahorcó y lanzó su cuerpo en una fogata en el patio de su residencia.



El olor que emanaba el cuerpo de la infante en el fuego alertó a los vecinos que avisaron a las autoridades, quienes al llegar al lugar descubrieron el estremecedor crimen, por el que procedieron a capturar y judicializar a Arrieta

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv