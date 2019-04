Asaltos en buses tiene azotadas a ciudades de la Costa Caribe

Con la amenaza de tener un revólver o un cuchillo apuntando a la cabeza del conductor, mientras que otra persona también armada amedranta a los pasajeros, el pánico en las ciudades de la Costa Caribe por los asaltos en buses viene en aumento, mientras que en otras, como Medellín y Bucaramanga, el delito está siendo duramente controlado por las autoridades.



De hecho, en los primeros meses del año hay casos que preocupan a la ciudadanía, como el de la niña de 3 años que falleció en Barranquilla por el disparo de un presunto delincuente en un atraco a un vehículo de transporte público.

El pasado 23 de marzo, a la altura del barrio López Pumarejo, en Barranquilla, dos motorizados identificados como Bryan Rivera y José Barrios, alias Guamero, interceptaron un bus de transporte público para asaltar a los ocupantes. Según testigos, un pasajero se opuso al hurto y uno de los presuntos asaltantes accionó su arma, acabando con la vida de la menor de edad.



De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, en los primeros meses del año van 403 denuncias por este tipo de hurto en el transporte público en las ciudades de Colombia. El hurto en buses en los cuales se hizo uso por parte de delincuentes de elementos cortopunzantes o armas de fuego, según las autoridades, dejó el año pasado 2.404 reportes.



Las denuncias de asaltos a estos servicios de transporte son cotidianas, solo en Barranquilla y su Área Metropolitana habría 15 buses atracados a diario, de acuerdo con la denuncia de Geovanny Ramos, presidente ejecutivo de Analtra.



Este tipo de hurtos se replican en las ciudades de la Costa Caribe e inclusos están en el foco internacional, pues incluso hasta a Argentina llegaron las denuncias de dos ciudadanas de ese país que narraron cómo fueron víctimas de este flagelo en Taganga, en Santa Marta.

En la capital del Magdalena los reportes de las autoridades señalan que este año van 21 casos de asaltos a los buses, seis más a comparación de los que se contaban para la misma fecha del año anterior, el cual culminó con 69 atracos al sistema de transporte público de la ciudad.



El temor está generalizado tanto en los conductores como en los pasajeros e incluso, Erwin Padilla, quien maneja buseta desde hace 25 años, manifiesta que nunca antes había sido tan peligroso su oficio como lo es en la actualidad.

"Trabajamos con miedo, especialmente cuando cumplimos las denominadas rutas rojas que son donde estos delincuentes aprovechan que hay zonas despejadas para atracar", señala Padilla.



La Policía de Santa Marta indica que tienen identificadas las zonas donde estos grupos delincuenciales actúan: Don Jaca, La Paz, La Lucha, María Eugenia, La 30 y Taganga. "Normalmente son de dos a tres jóvenes quienes abordan los vehículos tipo buses y se ubican de manera estratégica para actuar en el momento preciso e intimidar ya sea con cuchillo o arma de fuego a los pasajeros y al conductor para robarles las pertenencias y el producido del día", manifiesta el coronel Gustavo Vásquez, comandante encartado de la Policía Metropolitana.

Cámaras, claves para controlar el delito

Una de las estrategias que las autoridades en la Costa Caribe han utilizado para combatir los asaltos al transporte público es la instalación de tecnología que permita vigilar los vehículos y actuar con prontitud ante una eventualidad.



En Barranquilla, por ejemplo, el secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo Carbonell, anunció que en 1.300 buses se instalaron botones de pánico, los cuales ayudan a mantener informados a los uniformados y llevar a cabo una acción inmediata para acabar con los hurtos a los buses en la capital del departamento y su Área Metropolitana. En lo que va del 2019, las autoridades han capturado a 57 personas que son relacionados con los hurtos en los buses.

En Santa Marta se optó, en cambio, por el uso de cámaras de vigilancia dentro de los buses y el aumento de operativos, con lo que se logró la captura de los presuntos delincuentes que asaltaron a los ciudadanos argentinos hace unas semanas. Desde el 2018 hasta hoy las capturas a personas dedicadas a estos hurtos va en 95.



Los golpes contra las bandas dedicadas a estos asaltos también han sido contundentes en Cartagena. A finales del 2018, dos ciudadanos extranjeros y dos cartageneros habían conformado un grupo delincuencial que tenía azotado al corredor de la variante, la vía que conduce al municipio de Arjona, donde asaltaban buses de transporte público.



El caso más sonado de esta banda fue el asalto masivo a un bus que cubría la ruta Bogotá – Cartagena en diciembre pasado. La banda asesinó a un ayudante de bus que buscó detener un asalto. A este suceso se suman los continuos atracos en sectores de la vía perimetral, el Nuevo Bosque o la misma avenida Pedro de Heredia.



No obstante, la Policía Metropolitana de Cartagena registró el año pasado 15 denuncias por asaltos a transporte público y en los que va del 2019 ya hay 4 denuncias.



Otra de las zonas del país que ha vivido con dureza el hurto en buses es Medellín, donde a mediados del 2018 las acciones violentas ocasionaron la muerte de un conductor; además, dos vehículos fueron incinerados.

Medellín y Bucaramanga reducen los casos

Uno de los conductores víctima de los asaltos es John, quien lleva más de 20 años en el oficio de transportar pasajeros y ha sufrido tres atracos. El último tuvo lugar el pasado 1 de septiembre en el centro de la ciudad en horas de la noche cuando dos jóvenes ingresaron al automotor, haciéndose pasar por pasajeros para luego despojar de sus pertenencias tanto a él como a los pasajeros.



“Una señora en el paradero puso la mano para que parara. Pero cuando le abro la puerta pero apenas hago eso ella les pasa un bolso a dos muchachos que fueron los que se montaron. Ahí mismito pensé que eso estaba muy ‘maluco’ (sospechoso) y que se podía tratar de un atraco”, cuenta el hombre.

Video de atraco en un bus de Medellín Dos hombres se levantan de la parte trasera del vehículo, que al parecer cubría la ruta Robledo, y con arma en mano, robaron las pertenencias de los pasajeros.

Efectivamente, unas cuadras más adelante y ante el caso omiso de una patrulla que pasó por el lado del bus y no entendió las señas del conductor, se produjo el atraco. A él le quitaron 225.000 pesos y una mujer que iba de pasajera la despojaron de 2 millones, joyas y celular.



El hurto quedó registrado en video y una semana después fue capturado alias Pinky, uno de los atracadores. El otro, alias Carlitos, fue identificado pero no han dado con su paradero.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín, con corte al 21 de marzo, se han presentado seis casos denunciados, lo que representa una reducción del 68,4 por ciento frente al mismo periodo del 2018.



Para la dependencia, es una cifra baja, no solo por las estrategias de la Policía con los cuadrantes y el sistema de videovigilancia, el cual permite “atender las denuncias de estos hechos en tiempo real. Además, las empresas han optado por fijar cámaras de vigilancia en los buses. De eso se han tenido buenos resultados en identificación y capturas como el caso de alias pinky y burrito”.



De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, en lo corrido del año en Bucaramanga y su área metropolitana se han registrado ocho casos de hurto a buses del servicio público sin personas fallecidas, donde se han capturado a 40 personas.



En el 2018 para la misma fecha se registraron 32 casos de robos al interior de buses de servicio público, es decir, 24 casos más que este año, lo que significa una reducción del 75 por ciento.



Un total de 1.955 personas han sido capturadas en Bucaramanga y su área metropolitana en lo que va corrido del año por hurto a personas.



En Cali, por su parte, Metrocali y la Policía Metropolitana informaron que entre enero y marzo de este 2019 se reportaron 115 robos a personas en el sistema MIO; es decir, no solo en buses articulados, también en buses alimentadores y en terminales y estaciones de toda la capital vallecaucana. En los primeros tres meses de todo el 2018 se contabilizaron 106 robos a personas en el sistema MIO, en otras palabras, hubo un aumento del 8 por ciento de estos atracos.



Sin embargo, según Metrocali y las misma autoridades, solo en marzo, estos hurtos a usuarios del MIO disminuyeron en un 47 por ciento, teniendo en cuenta que en este mes se registraron 17 asaltos a ciudadanos frente a 32 en el mismo mes del 2018.



En cuanto a robos de elementos que son parte de la infraestructura de estaciones y terminales, así como elementos de buses del MIO, catalogados como hurtos al sistema, Metrocali informó que entre enero y marzo de este 2019 hubo 23 casos y entre enero y marzo del año pasado, la cifra fue de 18, es decir, un aumento del 28 por ciento.



NACIÓN

Con información de los corresponsales