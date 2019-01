Blanco, el artista vallenato que, con su obra, busca romper esquemas

Las mariposas que revolotean los paisajes del río Guatapurí viajan inquietas entre el colorido de la Sierra Nevada de Santa Marta; el sol que se levanta en la Serranía del Perijá; las escenas cotidianas y paisajistas, hacen parte de la inspiración rica y variada de Jaime Blanco Bohórquez, un artista polifacético y teórico del arte vallenato, de huella personal.

“La inspiración me llega de la mano de Dios. Me encanta todo lo natural de esta mágica tierra regada por maravillosos afluentes que bajan con fuerza y elegancia hasta el Valle de Upar. Siempre he seguido mi corazón y aunque no estudié arte pinto todo aquello en lo que creo” dice, quien además explora su creatividad artística sin restricciones, dejándose llevar por sus emociones y amores, a través de obras en las que deja plasmado el imaginario erótico de la estética gay.



“Había terminado mis estudios universitarios y sentí una corazonada: ¡Debía vivir en París !Estando en la ciudad luz, viajé con mi novio francés a Lyon, la capital de la provincia que me enamora. Recorrí muchos sectores y me quedé extasiado con varias obras de arte, me pareció celestial contemplarme en Valledupar cambiando ese universo machista e inspirarles a algunas personas a ser libres y felices a través de la pintura, donde dejen volar su creatividad”.



El artista, de 31 años, nació en el seno de una familia conservadora, católica y tradicionalista. Su padre es vallenato y su madre ocañera. A los 15 años se graduó como el mejor bachiller de su promoción en el Colegio Hispanoamericano de Valledupar. Estudió administración de empresas en la Universidad de los Andes y tras permanecer cinco años en Europa regresó para dedicarse a la pintura y trabajar en la defensa de los derechos Lgtbi.



“A los 23 años resolví salir del closet y me convertí en activista por los derechos de igualdad de este colectivo ya que en varias ocasiones he sido discriminado; sin embargo, a través de mi forma de vestir y mis pinturas abogo por nuestros principios. Con el tiempo, aprendí de la historia del arte y la cultura francesa, luego decidí hacer un Master en Gerencia de empresas de lujo y de moda en Milán (Italia), donde descubrí que mi verdadera vocación era la creatividad y el amor incluyente”, cuenta, entre risas, el pintor quien es considerado una de las jóvenes promesas de este territorio.



El artista no pretende comunicar historias ni dar una instrucción moral al espectador. Una de sus obras más representativas se llama ‘Reina Vallenata’, está llena de detalles y elementos del folclor donde refleja a una mujer empoderada, que desafía el machismo y gana el festival vallenato con un estilo propio.

Hacia nuevos derroteros

Foto: Ludys Ovalle/EL TIEMPO

Considera que con su trabajo, soportado en su talento creativo, aspira emprender nuevos derroteros empresariales, aprovechando el potencial de la capital del Cesar como ciudad piloto de la economía naranja.



“Creo que se debe invertir en infraestructura para el arte histórico como museos de juglares y arte contemporáneo como parques didácticos del vallenato, haciéndolo más vistosos y entretenidos para un mercado cambiante, joven, donde se usan nuevas tecnologías para su entretenimiento, y que quiere saber de los viejo, con sabor a novedoso”, subraya el joven pintor.



La técnica escogida para su desarrollo artístico están fusionadas de colores vivos, pasteles y neón amasados con el colorido de la región Caribe. “Pinto con las manos, los pinceles me resultan incómodos. En muchos de ellos destaco el amarillo del sol, el azul del agua que es vida, y el rojo pasión como la bandera de mi Colombia”, expresa.



“Mis cuadros también responden al machismo diario de esta región. Eso se denota en algunas letras de la música vallenata y el comportar de sus músicos, conlleva a una conducta donde todo comportamiento del hombre que se salga de ser un heterosexual, macho, agreste, de su ley, antagónico y mujeriego, no deja espacio para otro tipo de hombres que puedan expresar su amor hacia hombres, o vestirse o comportarse de una manera diferente” afirma Blanco Bohórquez.



Agrega contundente que su arte es inclusivo. “De cierta manera agradezco al machismo, a los conservadores, a mis críticos y detractores. Ellos han forjado mis alas. Por eso en mis dibujos también resalto el amor entre hombres como una manera de educar a la comunidad sobre este tipo de sentimientos y espero seguir trabajando por la igualdad e inclusión, pero sin la ayuda de las entidades regionales sino a través de campañas que vienen dando buenos frutos y espero en Valledupar y el Caribe, se comience a dar notoriedad con respecto a este tema, que nos acercaría a una paz más real y viva”, puntualiza.

LUDYS OVALLE J.

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR