¿Está Armenia preparada para afrontar otra gran emergencia?

En palabras del director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (UDGERD) del Quindío, Faber Mosquera, ningún país del mundo está preparado para una gran emergencia.

Sin embargo, los habitantes de Armenia se comenzaron a formular con la emergencia que se registró el pasado lunes y que dejó a la capital quindiana sin agua durante más de 30 horas, si la capital del Quindío está preparada para afrontar otra problemática como esta.



Por ejemplo, el concejal de Armenia, Carlos Alberto Hernández señaló recientemente en el recinto que “esta crisis (del agua) nos deja una gran preocupación, no estamos preparados para una emergencia”.



El cabildante advirtió que “vi peleas por agua, reventa de bolsas y botellas de agua, filas impresionantes para recoger el agua en diferentes puntos de la ciudad, la gente desesperada por el líquido, y nada más es una muestra de lo que puede pasar, la guerra por el agua. Donde tengamos en Armenia tres días sin agua vamos a tener una guerra civil”.



En esa misma línea el concejal Julián Acosta manifestó que “debemos aprender de este acontecimiento que tuvimos para evaluar qué vamos hacer en otra situación de estas”.



Según el personero encargado de Armenia, José Miguel Camacho, uno de los hechos que exacerbó a la población fue la desinformación sobre la suspensión del servicio de agua y las cadenas con información falsa que se hicieron virales en las redes sociales.



“La Personería quiere hacer un llamado para que en caso de que ocurran más emergencias, porque nunca estamos totalmente libres de los riesgos que pueden ocurrir, la comunicación sea más clara por parte de las autoridades municipales. Hubo mucho espacio para que se generaran informes que no eran ciertos”, afirmó Camacho.



Según informó Empresas Públicas de Armenia (EPA), la suspensión del agua en la ciudad se registró luego de que el líquido registrara trazas de hidrocarburos debido a fisuras en la tubería de cemento que habrían sido provocadas por las raíces de un árbol.



Durante los días de la emergencia, los habitantes de la ciudad, desesperados por la falta de agua, acudieron a ríos, quebradas y hasta piscinas para abastecerse del líquido.

Lupa al Machín

Las precauciones ante una posible emergencia aumentan si se tiene en cuenta que además de estar ubicada en una zona de alta sismisidad, Armenia es una de los territorios con mayor población residente en cercanías al volcán Cerro Machín.



El volcán, situado en el Tolima, muy cerca de Cajamarca, ha sido considerado por algunos vulcanólogos como uno de los más peligrosos de toda Colombia, pues hay datos de unas seis erupciones durante los últimos 10.000 años.



De ahí que, ante eventuales riesgos por el comportamiento de la falla geológica que atraviesa gran parte de Armenia, la cercanía con el volcán Machín y la alta vulnerabilidad por los sismos, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de la capital de Quindío y a la Secretaría Planeación del municipio, información sobre las estrategias diseñadas para hacer frente a un posible desastre ambiental.



El Ministerio Público requirió información sobre el presupuesto destinado para el área de gestión del riesgo en Armenia y el monto que ha sido determinado para atender una eventual calamidad pública.



Ante esta solicitud, el alcalde de Armenia, Óscar Castellanos, señaló que “nunca estaremos preparados al cien por ciento pero considero que hemos avanzado mucho en gestión del riesgo. La idea es que sigamos trabajando arduamente”.



No obstante, cabe aclarar que pese a que desde hace varios años se viene hablando de realizar estudios sobre los riesgos que puede representar una erupción del volcán Machín, estos aún no se han adelantado.



El geólogo e investigador de la Universidad del Quindío, Armando Espinosa, señaló que el volcán Machín sigue siendo una preocupación latente para la región, “y sobre todo nos preocupa que no se hagan los estudios de vulnerabilidad, el cual es un poco similar a al estudio de la microzonificación (sísmica) y que en este caso nos dirá qué puede pasar si hace erupción y cómo sería la afectación en edificios, vías, agua, electricidad, entre otros”.



Espinosa agregó que con un grupo de estudiantes de la Universidad comenzarán a realizar el diagnóstico de los estudios de vulnerabilidad del Machín, pero como “los ejercicios académicos no son vinculantes, los estudios se debe n hacer de la mano del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”.



Por otro lado, el exdirector de la Defensa Civil en Quindío y veedor de gestión del riesgo, Alberto Rosas dijo que “en la mayoría de casos seguimos siendo reactivos y actuamos en la atención más no en la prevención. Por ejemplo, en la ciudad no se cuenta con una morgue, este servicio se suple en Calarcá”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO