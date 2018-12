Árboles de la zona urbana de Bucaramanga sufren de 'guaya y sed'

En estos tiempos de sol inclemente, habitual en la época de fin e inicio de año, se siente en Bucaramanga la ausencia de cientos de árboles que se talaron en la construcción de vías para el servicio de los vehículos (mayores generadores de CO2).



Además de ese daño que ha generado el cambio del clima en la ciudad, los árboles que están en pie se están estrangulando por unas guayas o alambres que el Área Metropolitana de Bucaramanga (ABM) les puso para georreferenciarlos. También en los últimos meses la misma AMB ha sembrado plantas, pero algunas se están muriendo por falta de mantenimiento.

El estrangulamiento de los árboles por cuenta de las guayas fue denunciado por el especialista en preservación y conservación de recursos naturales, Elkin Birceño Lara. Desde entonces se le ha hecho seguimiento al tema, pero el avance ha sido muy bajo.



Al 1 de octubre de este año el AMB reportó que le retiró la guaya a 4.948 árboles de Bucaramanga y algunos de Floridablanca, cifra que no llega al 10 % de 52.749 plantas que tienen el alambre, aunque no todos están afectadas.

El subdirector Ambiental del AMB, Guillermo Cardozo, manifestó que en Bucaramanga se ha retirado el alambre a un 80 % de los árboles reportados y a partir del año entrante se continuará con la labor en Floridablanca. “El retiro de la guaya se hizo paralelo a la siembra de árboles y en Bucaramanga ya hemos disminuido esta situación”, dijo Cardozo.



La guaya se instalaba en las plantas para que sostuviera una plaqueta con la información del árbol, pero en algunos casos esta se ha perdido.

Hacemos un llamado al Ministerio de Ambiente para que inicie un proceso por daño a los recursos naturales FACEBOOK

TWITTER

“Ya se va a cumplir un año de la denuncia y el retiro es ínfimo, no llega ni al 10 %. Lo que más inquieta es saber qué pasó con la georreferenciación de los árboles y de un proyecto de seguimiento que no dio resultados porque ni la misma autoridad encuentra sus árboles. Creo que hay desidia en atender este llamado ciudadano y ahora le haría el llamado al Ministerio de Ambiente para que inicie un proceso por daño a los recursos naturales”, dijo Briceño.

Las plantas que fueron sembradas como parte de la compensación forestal por las talas para construir vías en la ciudad. Foto: Jaime Moreno

La siembra de árboles

En igual o peor situación, por cuenta del intenso verano, están algunos de los 3.436 árboles que el AMB ha sembrado en lo corrido del 2018.



El Subdirector Ambiental del AMB reconoció que sí hay unos árboles que están afectados por el sol, pero éstos no llegan al 5 %. “Tenemos la preocupación por el verano y estamos regando los árboles en las noches para que soporten el clima. Los afectados no llegan al 5 % y nosotros tenemos un margen de pérdidas hasta del 30%, pero esperamos no llegar a esa cifra”, dijo el funcionario del AMB.

EL TIEMPO hizo un recorrido por la Transversal El Bosque y la vía entre Girón y Bucaramanga y encontró que los árboles no han sido regados porque la tierra está reseca, lo que ha ocasionado la muerte de varios de ellos. Sin embargo, algunos sembrados por la calle 56 de Bucaramanga sí han recibido agua.



Para la siembra, compra de material vegetal y abonos, el AMB realizó tres contratos: uno por $159 millones; otro por $15 millones y uno más por $18 millones, todos firmados entre octubre y noviembre de 2018 y liquidados, lo que representa una alta inversión para dejar morir estas plantas que le faltan al área metropolitana.



LUIS ALFONSO CÁRDENAS

PARA EL TIEMPO

BUCARAMANGA