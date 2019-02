Amenazan a aspirante a la Alcaldía de El Banco, (Magdalena)

Una grave denuncia fue instaurada ante la Policía Nacional por parte de una de las dirigentes del movimiento Fuerza Ciudadana en El Banco, Magdalena, Paola Baños, luego de recibir una fuerte amenaza contra su vida, la de sus hijos y la de su familia, como represalia a su apoyo a una aspiración a la Alcaldía de esa población ribereña

De acuerdo a la directiva municipal del movimiento las intimidaciones llegaron a su correo electrónico, en el que se evidencia un mensaje incitando a que no siga promoviendo a su precandidato a la administración local, Ronald Flórez.



“El lunes abrí mi correo y veo este mensaje con hostigaciones contra mí y mi familia, después me enteré que también amenazaron a Ronald Flórez, quien quiere aspirar a la Alcaldía con nuestro apoyo y el de Fuerza Ciudadana”, detalló la mujer líder.



Asimismo, el correo intimidante – redactado con palabras discriminatorias, pésima gramática y ortografía- quedó registrado en imágenes que dan cuenta de lo delicado del hecho: “…Ya la tenemos en la mira, sabemos que usted queda sola en muchas ocasiones con sus hijos (…) cuídese mucho y deje el tema de la política con ´la’ Flórez, mejor siga en Bolívar (…) quietica doctora que sabemos que la gente la sigue y cree en usted, pero usted anda solita con sus pelaos y no queremos actuar”.



Paola Baños tiene 32 años, trabaja en una localidad de Bolívar, pero es natural y residente del citado municipio ubicado en el sur del Magdalena y la región, donde por años han sufrido el flagelo del conflicto armado.



“Quieren frenar nuestros ideales de cambio y las propuestas diferentes. Nosotros queremos una verdadera transformación para El Banco y nuestra gente. No nos van a detener y seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestro municipio”, puntualizó Bolaño.