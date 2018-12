Familias que vivían en zonas de alto riesgo estrenan casas este 2018

Durante la entrega de 288 viviendas en el sector El Remanso - Guayabal, en la comuna Villa Santana, el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, afirmó que “es mejor esperar durante muchos años (a tener un techo propio), siempre es mejor, irse por la vía legal”.

La aseveración del Alcalde es un mensaje claro a las personas que anhelan una casa para que se cercioren muy bien de quienes les están ofreciendo un lote o una vivienda en proyectos que resultan ser falsos y para que no entreguen dinero porque pueden terminar perdiéndolo.



Cabe recordar que a comienzos del mes pasado, la Fiscalía capturó en Pereira a Johan Stiven García Puerta, un supuesto desplazado por la violencia que dirigía una ‘empresa familiar’ con la que, al parecer, desde hace varios años, estafó a por lo menos 200 personas con seis planes de vivienda falsos en Pereira y Dosquebradas.



Además, en Pereira habría otros Johan Stiven, más presuntos estafadores con falsos proyectos de vivienda, como lo reveló a este medio la exsecretaria de Gestión Inmobiliaria municipal, Viviana Tamayo.



Con la entrega de las 288 viviendas en el Remanso- Guayabal (Viviendas de Interés Prioritario), la actual administración municipal completa cerca de 1.200 viviendas entregadas en diversos sectores de la ciudad en sus primeros tres años.



Los beneficiarios de estas viviendas son familias que habitaban en zonas de alto riesgo no mitigable de la ciudad, en sectores ribereños de los ríos Otún y Consota, como El Plumón Bajo, Caracol La Curva y Brisas del Consota, entre otros, desde hace 15 ó 20 años.



En la construcción de las 288 viviendas, las obras de urbanización y la construcción de una nueva vía se invirtieron cerca de 8 mil millones de pesos.



“Estoy muy feliz, le doy gracias a Dios y al señor alcalde, que por fin, tener mi casa propia es una realidad”, expresó María Magnolia Marín de Meneses, quien llevaba más de 20 años esperando a tener las llaves de su vivienda propia.



Luis Felipe Urrego, obrero de 25 años, también estaba esperando por su vivienda propia desde hace varios. En esta vivirá con su esposa e hijos. “He estado esperando este momento hace muchos años y hoy mi sueño se hace realidad”, afirmó.



Estas viviendas se suman al paquete de proyectos con los cuales se ha beneficiado la comuna Villa Santana: zonas wifi, mínimo vital de agua y próximamente y el Centro de Integración Comunitaria (CIC) y en el 2019, el cable aéreo. La vía al viejo y nuevo Remanso, también se incluye dentro de estas para la comuna Villas Santana.



“Entregar casa, es entregar felicidad a estas familias pereiranas”, afirmó Gallo, quien lideró la donación de los inmuebles en compañía del secretario de Vivienda municipal, Carlos Andrés Hernández Nieto.



Hernández anunció que el próximo año se entregarán más viviendas en este sector. “Esperamos que para el próximo año podamos entregar alrededor de 200 viviendas, muchas de las cuales están muy avanzadas”, anticipó el funcionario.



Sin embargo, en el sector antiguo de El Remanso quedarían pendientes por construir y entregar 132 viviendas y en el nuevo 250 casas.



Los nuevos propietarios deberán vivir en su casa, no la pueden ni vender ni arrendar durante diez años.