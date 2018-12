'Que les pida perdón a las mujeres de Colombia': Alcalde a Camargo

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, se mostró en desacuerdo con el pronunciamiento reciente de Gabriel Camargo, presidente del Deportes Tolima, quien realizó fuertes declaraciones sobre la Liga femenina, en las que asegura que el fútbol de mujeres en el país “no va bien” y que son más “toma trago” que los hombres.

Camargo señaló en rueda de prensa realizada este jueves en Ibagué que "las mujeres son más bebedoras de trago que los hombres y este deporte es caldo de cultivo para el lesbianismo".



Visiblemente molesto, el alcalde Jaramillo afirmó que no estaba de acuerdo con lo dicho por Gabriel Camargo.



"Las niñas que yo conozco del Deportes Tolima son muy profesionales y sacrificadas, transparentes, sin vicios, de conducta intachable", aseguró el mandatario.



"Don Gabriel debe retractarse y pedirle perdón a las mujeres de Tolima, Colombia y el mundo", dijo el alcalde, quien agregó que "no puede uno juzgar la conducta sexual de nadie y decir que porque practican deporte las niñas se van a volver lesbianas.Eso no es así".



Jaramillo también se mostró dispuesto a respaldar un equipo de mujeres del departamento.



"Si él no quiere financiar el equipo femenino, nosotros sí estamos dispuestos a financiarlo y desde ya les estamos prestando el estadio de fútbol de Ibagué a las mujeres para incentivar la práctica del deporte", señaló Jaramillo.



Finalmente, Jaramillo señaló que los equipos femeninos, por su profesionalismo y buena conducta, han dejado en alto el nombre de Colombia.



