La nueva pelea del Alcalde de Bucaramanga es con el gobernador Tavera

Después de que el pasado viernes 3 de mayo el Consejo de Estado reviviera la suspensión por tres meses que había impuesto la Procuraduría a Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, por haber agredido físicamente al concejal Jhon Claro el pasado 28 de noviembre, el mandatario se refirió a este hecho en su tradicional Facebook Live afirmando que no dejará su cargo, pese a la suspensión.

“El señor Gobernador (Didier Tavera) está fastidiado conmigo, quién sabe por qué, le voy a preguntar cuál es la preocupación que él tiene con que yo siga en el cargo", señaló el alcalde Hernández.



Y prosiguió: "¿Será que van a adjudicar los contratos que tiene que ver con la obra pública de concesión del peaje de Lebrija y Rionegro? ¿Será que él está interesado en que yo no esté presente con mis ojos vigilante y con mis delegados para que la adjudicación sea limpia?"



A través de la tutela interpuesta ante ese Tribunal, el alcalde Hernández había alegado la protección de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la presunción de buena fe y de inocencia, a la igualdad, respeto y al derecho de elegir y ser elegido y a ejercer sus derechos políticos, sin restricciones administrativas.

Hernández añadió con respecto al gobernador Tavera: "Sería bueno que le dijera a la ciudadanía qué es lo que persigue, porque allá llamó a las 7 de la mañana a Manolo para que venga aquí y se posesione y haciendo campaña para la tía, es una mafia, ellos quieren coger todo”.



Respecto a la investigación disciplinaria que estaba llevando la Procuraduría, que obedecía a conductas que atentaron contra el buen trato y el respeto que todo servidor público debe tener hacia las demás personas, el mandatario de los bumangueses también se refirió.

“El cuento del procurador que me suspendía era que yo iba a repetir la acción y que yo era un factor perturbador en la investigación que iba a hacer la Procuraduría, pues en este tiempo ni lo uno ni lo otro, lo que no le aflojo es atacar la corrupción, los robos, el maltrato, la mentira, la falsedad, que es lo que hace la politiquería. Están desesperados por la cantidad de plata que les voy a dejar, por primera vez en Bucaramanga va a llegar sin deuda, sin deudas por pagar, todos los robos me tocó pagarlos, todo lo que se robaron me tocó pagarlo a mí”, ratificó Rodolfo Hernández.



La medida de suspensión provisional en el ejercicio de su cargo como alcalde de la capital santandereana se tomó con el fin de que Hernández no siga incurriendo en faltas como el maltrato a los demás, pues ya son varias quejas que se han recibido y las investigaciones disciplinarias que existen en su contra por los mismos motivos.

Este lunes 6 de mayo el asesor jurídico de la Gobernación de Santander notificará a Manolo Azuero y a las tres personas más que se inscribieron a la candidatura de Rodolfo Hernández, para asignar al encargado jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga.



BUCARAMANGA