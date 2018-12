Este es el momento cuando el Alcalde de Bucaramanga golpea a concejal

En agresión física, así terminó una reunión entre el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y el concejal Jhon Claro. El encuentro entre los funcionarios, que tuvo lugar en la Alcaldía, se habría dado para hablar sobre el proceso de moción de censura que se le adelanta a la Secretaria de Hacienda en el Concejo.

El mandatario bumangués le propino un golpe en la cara al corporado en medio de una acalorada discusión, cuando este, miembro del Partido ASI, le reprochó su relación con Freddy Anaya, un cuestionado líder político santandereano.

El señalamiento desató la ira del alcalde, quien acompañó su agresión con ataques verbales. El concejal calificó de "discurso excremental" las palabras de Rodolfo Hernández.



El mandatario se refirió al incidente, el cual aseguró, le ocasionó una alteración cardíaca.

Me sacó la piedra, pero esa piedra me alteró el corazón, porque empiezan las palpitaciones FACEBOOK

TWITTER

"Me sacó la piedra, pero esa piedra me alteró el corazón, porque empiezan las palpitaciones y me tocó que la enfermera del municipio me hiciera un chequeo, y ella me recomendó que me fuera para la clínica", dijo Hernández.



De acuerdo con el burgomaestre, el concejal le pidió una cita a la cual él accedió permitiendo el ingreso de un camarógrafo.



"Lo atendí y empezó a repetir lo mismo que repiten todas las veces para fastidiarme y llevarme a unos niveles de descontrol como el que tuve esta mañana, del cual pido excusas, pero se produjo el hecho y tengo que reconocer", precisó el alcalde.



Según el mandatario, todo fue planificado con la intención de sacarlo de quicio.



"Saben que yo tengo esa debilidad, que soy sanguíneo y reacciono de pronto no con la responsabilidad que debo tener con el cargo (...) prometo no volver a reaccionar así", aseguró la primera autoridad de Bucaramanga.



BUCARAMANGA