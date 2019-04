Alcalde de Bucaramanga, criticado por poner de ejemplo a Pablo Escobar

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, vuelve a ser blanco de críticas por sus declaraciones. Esta vez puso de ejemplo al narcotraficante Pablo Escobar cuando estaba hablando del futuro de jóvenes santandereanos.

El hecho se dio en medio de una entrevista en La W Radio, cuando el mandatario puso de ejemplo a Escobar para hablar de emprendimiento. “Y no solamente producir sino transformar, empacar y llevar a los circuitos de consumo…Nunca vieron a Pablo Escobar exportando hoja de coca, el exportaba era clorhidrato de cocaína y como hizo todo el proceso, mire ahora a donde llegó, con esa plata entronizó el crimen en Colombia”, afirmó el mandatario.

Este hecho levantó todo tipo de críticas. El partido Liberal Colombiano tildó al mandatario de ignorante por estas comparaciones a través de su cuenta de Twitter, 'Poner al asesino narcotraficante Pablo Escobar de ejemplo ; que desastre, cuánta ignorancia ; @PartidoLiberal'.



Igualmente, ciudadanos bumangueses criticaron el hecho a través de redes sociales.

Otra desfachatez de Rodolfo Hernández quien hace apología al narcotráfico y habla de Pablo Escobar como un empresario. Alcalde, recuerde que este narco asesinó a más de 5.000 personas. NO podemos tener a un loco como líder de #Bucaramanga pic.twitter.com/EY6S3qNJim — Silvia Corzo (@silviacorzodice) 4 de abril de 2019

El mandatario reconoció que no fue el mejor ejemplo pero que despertó la atención de la ciudadanía que era lo que pretendía, “yo lo que quiero decirle a toda Bucaramanga es que si queremos volvernos ricos no podemos producir no más y venderlo, tenemos que meternos en toda la cadena que es producción, transformación, logística, transporte y consumo, si no hacemos esa cadena total, no hay manera de acumular capital, eso fue lo que quise decir y me fui al extremo para que precisamente vinieran todas estas críticas, seguramente no fue lo mejor pero despertó la inquietud", añadió Hernández.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez​