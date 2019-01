Por aumento de ahogados prohíben bañistas en el río Sinú

Las autoridades en Montería decidieron prohibir el uso de playas en el río Sinú como zona de balneario, debido a la ola de inmersión ocurrida en los últimos días.

El hecho más reciente dejó como víctima a un niño de 9 años, quien murió ahogado mientras se bañaba en las aguas del afluente en compañía de sus familiares.



El cuerpo del menor desaparecido el pasado domingo, solo fue encontrado por la Defensa Civil el martes después de una intensa búsqueda.



Los casos por ahogamiento en el río Sinú ya completan cinco en los primeros días de enero. Para controlar esa situación y evitar nuevas pérdidas humanas, la Alcaldía de Montería no permitirá bañistas en el tramo comprendido entre el corregimiento Jaraquiel hasta la población conocida como Garzones, lo que corresponde a su jurisdicción.



Para dar cumplimiento a dicha medida, agentes de la Policía y miembros de la Defensa Civil harán presencia permanente en el río, de acuerdo con lo señalado por Arturo Mercado, secretario de Gobierno de Montería.



"En vista que las acciones pedagógicas que teníamos no han cumplido la misión que pretendíamos, tenemos que tomar otro tipo de decisiones para que no pasen este tipo de tragedias", explicó Mercado.



Indicó que, en los actuales momentos, el río presenta variaciones en lo que respecta al nivel de profundidad, lo cual se convierte en el principal peligro para quienes se bañan en sus aguas.



"El río Sinú no reúne los requisitos para que nosotros podamos hacer uso de él para ir a bañarnos o departir con la familia. Yo tengo que ser muy puntual, hay sitios donde el nivel puede pasar de 20 centímetros a casi 7 metros de profundidad; por eso considero que es un tema de responsabilidad especialmente de los padres de familia", resaltó el funcionario.



Para el jefe de la cartera de gobierno de Montería, la medida aunque suene impopular hay que adoptarla porque está por encima la vida que una tradición.



El afluente registra, por estos días, reducción en su nivel presentando zonas de playa especialmente en la capital cordobesa lo que se convierte en un atractivo para personas de barrios cercanos.



La afluencia de público se registra debido a la intensa ola de calor que trae consigo el fuerte verano que se presenta en esta temporada.



Los domingos es cuando más se presenta la afluencia de público en las playas del río, hecho que, además de la inseguridad por la falta de control de los bañistas, trae problemas de contaminación por cuanto muchos de los visitantes arrojan desechos en las orillas y la corriente, causando daños al medio ambiente.

GUDILFREDO AVENDAÑO M.

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA