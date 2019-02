Expertos señalan fallas en construcción de vía Bucaramanga - Barranca

A la vía sustitutiva de 11,5 kilómetros que construyó Isagén entre Bucaramanga y Barrancabermeja le siguen apareciendo fallas en su construcción, además de las ya registradas por cuenta de que la generadora de energía se empecinó en construir este tramo por una zona con falla geológica.

En una solicitud de protección de derechos que la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB) le envió al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a Isagén, en la que les hace seis peticiones frente al proceso constructivo, recibimiento de la obra y la posterior entrega a la Concesión Ruta del Cacao, queda en evidencia que el sistema de ventilación y eléctrico de los dos túneles (uno de 1.080 m. y otro de 250 m.) no correspondería a los que se habían diseñado inicialmente.



Es decir, una cosa fue lo que se planteó en los diseños y, al parecer se habría contratado, y otra lo que finalmente Isagén entregó y el Invías recibió.

Esta situación se conoció porque fue advertida por el Concesionario Ruta del Cacao tras ganarse el contrato para la construcción de la doble calzada y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le empezó a entregar el inventario de dicha vía.



Mientras el Concesionario recibía los 11,5 km. de vía y los dos túneles se advirtió según el documento de la CCB que: “la Concesionaria ha venido detectando incidencias en el funcionamiento de la infraestructura de los túneles Hidrosogamoso, en específico en los sistemas de ventilación y detección de incendios, que se consideran anormales en particular por la corta edad de los mencionados túneles (3 años)”.

La Concesionaria ha venido detectando incidencias en el funcionamiento de la infraestructura de los túneles Hidrosogamoso en específico en los sistemas de ventilación FACEBOOK

TWITTER

La principal falla, y puede sonar paradójico, es que falta energía para el funcionamiento de estos sistemas, condición que conocía Isagén y en vez de “reforzar el circuito eléctrico y suministro de tensión”, lo que hizo fue tomar medidas como poner a trabajar por fases los sistemas poniendo en riesgo su operación en caso eventual de un incendio.



El Concesionario encontró que mientras en los diseños la potencia de fuego para los sistemas era de 200 MW, lo que está funcionando actualmente tiene una potencia de 102 MW “por lo que el conjunto de sistemas instalado no concuerda con el conjunto de sistemas planteado inicialmente en el diseño”, dice el documento.



Y por esta razón, le dijo el Concesionario a la ANI, se han tomado medidas como la reducción de la velocidad de los vehículos (30 km/h) para evitar siniestros dentro de los túneles.



El Concesionario además señaló que tanto la ANI como el Invías deben revisar por qué se le permitió a Isagén entregar “la infraestructura con evidentes diferencias a la infraestructura que fue diseñada inicialmente”, y agregó que no puede asumir mayores responsabilidades porque “el Invías recibió la infraestructura con vicios de operatividad”.



Esta situación, según la comunicación enviada por la CCB al Invías e Isagén, “amenaza la seguridad e integridad de los usuarios de la vía, y evidencian un incumplimiento en las características de calidad y usabilidad de la vía que debía ser garantizado por Isagén.”

Más fallas

La vía sustitutiva, que debía entregar Isagén en el 2011, se postergó hasta enero de 2015 y por consiguiente se amplió la garantía, con la que la generadora se comprometió en “adelantar por su cuenta los trabajos requeridos para lograr una adecuada estabilidad y transitabilidad de la vía sustitutiva, que ocurran por defectos del diseño o de la construcción, por un periodo de hasta cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo de dicha vía”.



Sin embargo hasta ahora, luego de que el Invías recibió la infraestructura con nueve observaciones en cuanto a grietas en revestimiento de taludes, fallas en alcantarillas, drenajes que no se instalaron, gaviones y cunetas movidas, y taludes desprotegidos y sin manejo de escorrentías, Isagén no ha respondido y los trabajos que se han hecho en esta vía los ha realizado la Concesión y se le deben pagar.



El Veedor de la CCB y la Cámara de Comercio de Barrancabermeja para la Concesión, Juan Carlos Niño Ríos, dijo que el Invías no recibió 1,2 km de la vía por cuatro puntos críticos, pero el tramo se amplió a 2,5 km. con 11 fallas.



Sobre la ventilación, Niño Ríos señaló que “no tiene la capacidad para sacar todo el monóxido, entonces hay que hacerle un arreglo al igual que a las máquinas. Pero Isagén dice que lo entregó en funcionamiento y que ahora debe responder quien recibió la obra, o sea el Invías”, explicó.



La CCB está a la espera de la respuesta, de lo contrario iniciará una acción popular.





Luis Alfonso Cárdenas

ADN Bucaramanga