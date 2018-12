Luego de cinco años de espera, adjudican obras de acueducto de Cúcuta

El Conpes 3798 de enero de 2014 fijó el financiamiento para la construcción del acueducto metropolitano de Cúcuta por un monto cercano a los $400 mil millones, sin embargo, solo hasta el último fin de semana de este año se anunció la adjudicación del primer subproyecto de la obra.

Ecopetrol, que participa en el financiamiento de la obra, anunció que la firma española Obrascon Huarte Lain S.A. (OHL) construirá la infraestructura del subproyecto 1 que pretende captar aguas del río Zulia para llevar a los habitantes del área una línea de conducto que tendrá una extensión de 17,6 kilómetros.



Según la estatal petrolera, “la empresa OHL realizará inicialmente actividades propias de planeación de las obras por un periodo aproximado de tres meses que consiste en suscribir acta de inicio, trámite de pólizas, procesos de compras, revisión de ingeniería e identificación de necesidades arqueológicas, ambientales, sociales, prediales, entre otras”.



Ecopetrol precisó además que en las próximas semanas se adjudicarán los subproyectos 3 y 4 que consisten en la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable en El Pórtico; y el sistema de bombeo, la línea y tanques de almacenamiento que se ubicarán en los barrios Primero de mayo en Villa del Rosario y Cumbres Bajas en el municipio de Los Patios.



La obra genera polémica, no solamente por el tardío trámite que se le ha dado, pues también desde algunos sectores advierten que el río Zulia, del que se pretende captar el agua, no tiene el caudal suficiente y se podrían generar graves emergencias.



Andrés Hoyos, vocero del Comité Intergremial de Norte de Santander, insiste en que las autoridades no tienen en cuenta que en época de verano el caudal de río no supera los cinco metros cúbicos por segundo, “y solamente el sector industrial que está allí asentado demanda 14 metros, entonces no sabríamos cómo atender esta situación que podría desencadenar en graves emergencias”.



Aunque se esperaba adjudicar las primeras obras en agosto de 2018, debido al tardío trámite de las licencias ambientales solamente hasta el fin de año se asignó la primera constructora que hará las obras en las que la Nación aporta $100.272 millones, el Departamento de Norte de Santander se vincula con $31.790 millones y Ecopetrol contribuye con $251.939 millones.





BUCARAMANGA.