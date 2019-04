En fotos: obra del Acueducto del Chicamocha paralizada hace 13 meses

María Alejandra Rodríguez / CEET

“Estamos todos defraudados. Aquí el único líquido que recibimos es cuando viene el carro tanque o cuando llueve, pero no tenemos agua propia. A mí hace como un año no me dan agua porque no alcanza, es muy poco el transporte que hay para abastecer a tantísima gente que hay en Los Santos”, aseguró el habitante.