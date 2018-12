Los actores del conflicto recuperan la paz tejiendo en Barrancabermeja

La asociación ‘Más arte más paz Barrancabermeja’, conformada por 26 personas entre sociedad civil, víctimas del conflicto armado y excombatientes de grupos al margen de la ley, es un ejemplo de convivencia que corrobora que la paz, la reconciliación y el perdón sí existen después de tantas heridas que ha dejado la guerra en el país.

Clara Inés Corredor, víctima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y Luz Dary Valenzuela, excombatiente de ese grupo desmovilizado, son un ejemplo de ello.



La primera es artesana, pertenece al Laboratorio de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia y fue víctima de desplazamiento forzado de Puerto Wilches; y la segunda trabajó como líder política del grupo ilegal en la zona nororiental de Barrancabermeja.



Las dos, sin saber la condición de víctima y agresora, fueron invitadas por la Agencia para la Reintegración y Normalización (ARN) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a participar en Barrancabermeja de un modelo de reintegración comunitaria, en el que compartirían espacios para aprender a hacer artesanías y con este pretexto contribuir a la paz.

Hace cinco meses Clara y Luz Dary se vieron las caras por primera vez. La primera ingresó al proyecto porque Artesanías de Colombia firmó un convenio con la ARN para formar a otras personas en un arte. Mientras que Luz Dary, quien ya terminó su proceso de reintegración y ahora es promotora del proceso de paz con la ARN, se vinculó por su liderazgo y porque quiso aprender el arte de tejer.

“No sabía que íbamos a trabajar con reinsertados y cuando supe fue complicado porque tenía un poco de miedo. Pero cuando en el proceso empezamos a compartir, fue diferente y terminamos siendo buenas amigas y compañeras, porque todos tenemos una historia qué contar y no somos nadie para juzgar”, dijo Clara mientras abrazaba a Luz Dary.



Por su parte, Luz Dary señaló que al principio fue duro porque algunas personas no aceptan a quienes están en proceso de reintegración, pero durante las capacitaciones “nos empezaron a hablar de la ARN, de un PPR (Persona en Proceso de Reintegración) y nos decían que íbamos a contribuir a la paz porque trabajaríamos con víctimas y excombatientes y ahora tenemos esta Asociación”, precisó.

Durante la actividad de reconciliación mediante la elaboración de artesanías, se hizo exhibición de algunos productos que estarán a la venta del público. Foto: Jaime Moreno

Marggy Andrea Villa Robles, asesora de corresponsabilidad de la ARN, manifestó que después de cinco meses de formación la ARN y la OIM entregan una Asociación conformada legalmente y con el objetivo de comercializar sus productos. “Hicimos una alianza con el Aeropuerto Yariguíes y Cotelco para exponer los productos. Más adelante viene acompañamiento a la Asociación con más formación”, concluyó.

Melba Jiménez, tejedora del puerto petrolero y víctima de las AUC, ingresó al proceso como capacitadora porque teje en croché. No sabía a quienes les enseñaría el arte que sabe desde hace más de 30 años, pero cuando supo que sería con reinsertados “me pareció interesante, porque debemos romper con esos resentimientos, con las cadenas y unirnos como hermanos”, apuntó.



Durante cinco meses mujeres y hombres víctimas de la guerra, porque en últimas todos terminaron siendo víctimas, se encontraron en un solo lugar, unos enseñaban mientras otros aprendían y en ese día a día los lazos de amistad se fortalecieron y hoy, aquellos que causaron daño y quienes odiaban, terminaron siendo socios.

“Tengo expectativas con la Asociación y les digo a ellas que debemos apostarle a Expoartesanías y a exportar”, dijo Clara. La Asociación ya empezó a andar, tiene un punto de venta en el Aeropuerto Yariguíes y pronto abrirán otros en hoteles de Barrancabermeja. Lo único que piden a cambio de hacer la paz es apoyo.



