Acciones de grupos armados tienen con movilidad restringida a Arauca

La movilidad vial en el departamento de Arauca nuevamente se ve interrumpida por las actuaciones de grupos al margen de la ley que obligaron a un conductor a atravesar un vehículo en un corredor vial de este departamento del oriente colombiano.



La acción se viene presentando las primeras horas de la mañana de este martes en el corredor vial de la Ruta de los Libertadores, a la altura del centro poblado de Puerto Jordán, entre los municipios de Arauca y Tame.



Además de la presencia de este automotor atravesado en este eje vial, también se encuentra abandonada una caja y una bolsa negra que simula estar cargada con explosivos, que se encuentra a un costado de la vía de salida del centro poblado de Puerto Jordán al municipio de Tame.

Todo este reporte preliminar lo han entregado campesinos de la zona, como también los cientos de viajeros que han salido desde muy temprano a transitar por este corredor vial que comunica a estos dos municipios, como centros poblados y el interior del país.



Esta nueva amenaza terrorista la están conociendo las autoridades, por lo que se espera que en las próximas horas sea la Fuerza de Tarea Quirón, quien haga el envío de personal antiexplosivos para que verifique el estado actual del vehículo, como de la caja sospechosa, cumpliendo con los protocolos de seguridad que se requieren para estos casos, que muchas veces se convierten en trampas mortales para atentar contra los miembros de la fuerza pública.

Aunque la vía aún no ha sido habilitada y no se ha constatado la presencia de explosivos, el comando de la Fuerza de Tarea Quirón rechazó estas acciones de la insurgencia, responsabilizando a las disidencias de las Farc, haciendo el llamado a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos a pronunciarse sobre esta acciones de los violentos.



"El Comando de la Fuerza de Tarea Quirón, adscrito a la Octava División del Ejército Nacional, pone en conocimiento a los organismos defensores de Derechos Humanos y denuncia ante la opinión pública que: El grupo armado organizado Gao residual Estructura Primera, en represalia a las contundentes operaciones militares efectuadas por el Ejército Nacional que golpean y desestabilizan sus capacidades financieras, logísticas y terroristas; ha venido obstaculizando los ejes viales poniendo en grave riesgo a la comunidad que transita por las carreteras del departamento de Arauca"



y añade que, "como es habitual en su actuar terrorista, estos sujetos usan a la población civil como escudo humano, vistiendo prendas particulares y movilizándose en motocicletas e interceptando vehículos de transporte público o de carga intimidando a sus conductores y obligándolos a abandonarlos para posteriormente adaptarlos con paquetes sospechosos generando zozobra y así evitar el accionar de las Fuerzas Militares".



Finalmente aseguran que estas acciones son utilizadas como señuelo para perpetrar atentados, "este tipo de acciones terroristas son principalmente empleadas por el grupo armado ilegal como señuelo para atraer a las tropas y perpetrar atentados en su contra, situación que gracias a las capacidades militares hasta ahora no ha tenido éxito; sin embargo, los principales afectados son los pobladores de la región, teniendo en cuenta que por estas vías ingresan los productos de la canasta familiar, transitan quienes llevan remisiones médicas y quienes se ganan el sustento diario como transportadores, entro otros".





