Nuevo feminicidio habría ocurrido en el Meta

Un nuevo caso de feminicidio habría ocurrido en el Meta con Julieth Alejandra Torres Castañeda, una joven de 20 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado viernes y que apareció sin vida este martes tras ser lanzada por un barranco y rodar más de 60 metros en un sector de la vía que de Villavicencio conduce a Pipiral, antigua vía a Bogotá.

Ingrith, hermana de Julieth Alejandra, sostiene que aun cuando a la familia no le han dejado ver el cuerpo de la mujer, creen que por las características que les han dado, sí se trata de su hermana y que están esperando los resultados de reconocimiento que va a practicar Medicina Legal de la huella dactilar, tras el cotejo que haga con la Registraduría.



Sobre las causas de la muerte, Ingrith expresó que el tema es incierto y que “uno puede tener muchas hipótesis, pero hasta que la justicia no compruebe no puede uno decir nada”, aun cuando la familia considera como la principal causa el feminicidio.



Julieth, sostiene Ingrith, hace seis meses se separó de su pareja, pero no saben si en los últimos días tuvieron algún desencuentro.



El comandante operativo de la Policía Metropolitana en Villavicencio, coronel Diego Alejandro Bohórquez, contó que el cuadrante vial número uno fue informado este martes de la existencia de un cuerpo sin vida en el kilómetro 85+500 metros, sector conocido como La Coloradita.



Hasta allí se dirigieron los uniformados y al establecer el hallazgo del cuerpo se comunicaron con el CTI de la Fiscalía que realizó la inspección del lugar y del cadáver, “el cual presentaba bastantes laceraciones y lesiones producto de la caída de unos 60 metros de altura de un barranco”.



El cuerpo se encontraba en estado de descomposición y no permitía la identificación plena, labor que está adelantado Medicina Legal y para determinar las causas reales del deceso, expresó el coronel Bohórquez.



De acuerdo con las características generales del cuerpo y a las prendas de vestir es probable que se trate de Julieth Alejandra Torres Castañeda, que los familiares habían reportado como desaparecida, agregó el oficial.



Villavicencio