Lote con animales desnutridos preocupa a vecinos de Andalucía

Cerca de la estación Acevedo del Metro, varios transeúntes observan desde la carrera 52 un conjunto de animales que habitan alrededor del río Medellín. Hay vacas, caballos, cabras, perros, gatos, gallinas, patos y pavos que buscan un lugar donde asentarse. La basura se convirtió en su principal alternativa de alimentación. Incluso hay semovientes con signos de desnutrición y lesiones en la piel.

“No me parece justo que un animal viva en un estado de esos. Ellos buscan comida y comen basuras, lo que la gente les pueda dar. Además, no están en un espacio apropiado, un animal tiene que estar en su hábitat natural y hay que darles los cuidados que se requieren”, dijo Juan Guillermo Gutiérrez, habitante del sector.



Los animales pertenecen a Héctor Giraldo, un granjero adulto que vive en el barrio Andalucía hace 25 años. “Vivo de ellos, yo recojo leche de las cabras y las vacas para venderles a mis vecinos. Siempre he sido una persona de finca”, dijo.



De acuerdo con el Metro de Medellín, el lote es propiedad de la empresa. El contratista, que construye el proyecto del metrocable Línea P, llegó a un acuerdo con Giraldo para que pudiera utilizar una parte del predio en donde no se encuentra la maquinaria de la obra.



“Con respecto al predio, hay un proceso jurídico en curso por lo que no pueden dar muchos detalles. Se acordó con Giraldo que él se haría responsable de los animales y de cualquier incidente con los mismos”, dijo el Metro.

Giraldo agregó que las obras adelantadas para la construcción del metrocable Picacho afectan el cuidado de los animales puesto que no cuentan con suficiente espacio.



“Me da miedo que lleguen a quitarme los animales y me saquen de aquí. El terreno no es mío, todo el tiempo me mueven los linderos para que las bestias no se vayan a donde están las maquinas pero es imposible”, afirmó.



Por su parte, la Inspección Ambiental de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín dijo que los animales rotaban de manera constante, pues el propietario los compraba en condiciones deplorables para recuperarlos y venderlos a un precio mayor. Desde diferentes dependencias de la administración se realizan visitas con veterinarios para verificar las condiciones de bienestar de ellos.



Venteros del sector que conocen a Giraldo afirmaron que los animales han permanecido en el sector en condiciones adecuadas y manifestaron su preocupación por su futuro, después de que se ejecuten las obras del metrocable.



Para Florotulio Giraldo, un vendedor de la zona, se quiera o no a esos animales tienen que moverlos para otra parte. Hace dos meses lo iban a hacer.

Acciones para la protección de animales

En la ciudad se adelantan distintos procesos para el cuidado de los animales, que se encuentran amparados por la Ley 1774 de 2016. La Secretaría de Medio Ambiente debe atender las denuncias ciudadanas de maltrato animal para agendar una visita y ejecutar el rescate de las especies.



El trabajo se hace en compañía de la Inspección Ambiental de la secretaría de Seguridad y las patrullas de protección animal de la Policía.



