La megaobra en la comuna 13 que está terminada y que aún no entregan

Las Unidades de Vida Articulada (UVA) son espacios donde la comunidad puede recrearse. Pero no en la UVA de San Javier. Allí, los habitantes sienten que pasa todo lo contrario y que es este lugar el que está jugando con ellos y sus ilusiones.



Así lo manifestó Jey Puerta, edil de la comuna 13, quien contó que no han prosperado los intentos para que les expliquen por qué no les han entregado este espacio, tras culminar su construcción entre agosto y septiembre de 2018.

“Entre la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano), el Inder, la alcaldía y el Área Metropolitana se están tirando la pelota y nadie responde de manera concreta a los derechos de petición que hemos enviado, lo que tiene con mucha preocupación a la comunidad porque más que ser una obra muy bonita e importante, es muy necesaria para la comunidad por el momento que estamos viviendo”, expresó el edil.



Las 91 muertes violentas en 2018 (90 por ciento de incremento) y las 4 que van este mes son motivos que sustentan la importancia de más espacios con vocación cultural, deportiva y recreacional en la comuna 13.¿Pero quién es el doliente? La EDU aclaró que fue la encargada de diseñar el proyecto, mientras que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) fue la que asumió la construcción después de un retraso de más de dos años por una presunta corrupción en un contratista.

Eugenio Prieto, director de AMVA, confirmó que la construcción de la UVA está culminada y que se encuentran en el proceso de transición con el Inder, entidad que la operará. “No le falta nada constructivo. Es un tema más administrativo que otra cosa”, expresó.



Sin embargo, fuentes de la alcaldía de Medellín aseguraron que la UVA no fue recibida porque uno de los espacios –un estudio de grabación– aún no estaba terminado y que incluso el AMVA todavía tenía contratistas en la obra.



De otro lado, fuentes del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) explicaron que una vez terminada la construcción de estos escenarios, en este caso por parte del AMVA, sigue una entrega para que estos queden a nombre del municipio, algo que no ha pasado.

Las frases que se ven en la fachada salieron de los talleres de imaginarios con la comunidad. Foto: Cortesía EDU Los diseños modernos en espacios marginados de la ciudad generan mayor impacto y apropiación por parte de la comunidad, según la EDU Foto: Cortesía EDU La UVA San Javier conecta con otros espacios del barrio Las Independencias, funcionando como una especie de red Foto: Cortesía EDU El tercer nivel es una terraza pensada para el disfrute de la comunidad, especialmente los niños. Foto: Cortesía EDU La acústica que hay en la cancha sirve para que allí se hagan espectáculos musicales. Foto: Cortesía EDU En total, la UVA tiene 9.000 metros cuadrados de espacio público. Foto: Cortesía EDU La inversión para hacerla fue de 22.000 millones de pesos. Foto: Cortesía EDU

Lo que sí está claro para la entidad es la importancia de este tipo de obras.

“Las UVA, como todos los escenarios de la entidad, nos permite tener una mayor presencia territorial y llegar a todas las comunas y corregimientos de la ciudad convirtiéndose en epicentro de la oferta recreativa y deportiva a nivel comunitario”, manifestó Daniel Palacios, director del Inder.



Entre tanto, Nicolás Rivillas Hincapié, subgerente de Diseño e Innovación de la EDU, empresa encargada del diseño de la UVA, manifestó que desde la entidad se suman al clamor de la comunidad para que entreguen este espacio y poder cerrar así un círculo articulado de lugares, que la UVA terminará de tejer, como el jardín infantil, el colegio Las Independencias, la biblioteca y la Casa de Justicia, que están ubicados cerca.

“La semana pasada estuvimos en el sector y ya la vimos lista, por lo menos por encima. No sé cuáles serán los criterios para no ponerla en operación, pero estamos deseosos de que la comunidad la pueda utilizar”, contó Rivillas.La UVA, llamada Huellas de Vida, es una estructura de 2.100 metros cuadrados y su cancha tiene un aforo de 230 personas cumpliendo con los estándares de seguridad.

Un diseño por y para la gente

Nicolás Rivillas Hincapié, subgerente de Diseño e Innovación de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), contó que las UVA, dependiendo de su localización y la comunidad, cambian su modelo arquitectónico.



“En San Javier nos encontramos con que hay mucha influencia musical y partimos desde este hecho para proponer que los espacios fueran acordes a dicha influencia. En el primer nivel planteamos unas áreas de capacitación, galerías abiertas con fines culturales y artísticos, una ludoteca que es uno de los programas obligados de las UVA y una portería”, contó Rivillas.

En el segundo nivel está el espacio central polivalente con una cancha polideportiva (microfútbol y baloncesto) y que, según el experto, también sirve de escenario para eventos musicales gracias a un diseño acústico.



Ya, en el tercer piso hay una terraza que funciona como mirador donde están los famosos chorritos de agua, una atracción pensada para la comunidad infantil.



“Para nosotros es muy importante que el componente de diseño vaya de la mano de buenas prácticas sostenibles. En este espacio tenemos reciclaje de aguas grises, que es el aprovechamiento de las aguas lluvias para temas de lavado y mantenimiento de fachadas y jardineras”, puntualizó Rivillas.

En la comuna 13 hacen falta espacios recreativos y culturales Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Para el funcionario, el factor diseño en las UVA ha generado un impacto muy importante en las comunidades porque no creen que pueden tener en sus barrios una estructura como estas, que incluso han sido premiadas a nivel mundial.



Un valor agregado, para él, es que el diseño final contó con las ideas de la comunidad. "Nos dieron muchos insumos y elementos de diseño que se vieron plasmados en la obra final, como por ejemplo las fachadas, que tienen unos mensajes o inscripciones que salieron de esos talleres y que hablan de una desmitificación de ser un barrio violento donde solo pasan cosas malas. Mucho de ese clamor se tuvo en cuenta", manifestó Rivillas.



Esta UVA, aunque no ha sido disfrutada por la comunidad, ha brillado por su diseño a un nivel tal que el EDU piensa participar en un congreso internacional de Arquitectura "porque nos están reconociendo con proyectos urbanos incluyentes".



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10