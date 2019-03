Unidad Hospitalaria de Buenos Aires volvería a abrir en abril de 2020

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) aseguró que la próxima semana se reanudarán las obras de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, que a la fecha avanzan en un 60 por ciento. El proyecto estaba frenado desde diciembre del año pasado.

“Hasta el momento tenemos ejecutada toda la estructura del edificio y muros de contención perimetrales. También hemos avanzado en las fachadas del primero y segundo piso”, detalló Camilo Builes, subgerente de ejecución de la EDU.



En caso de no haber contratiempos, en abril de 2020 se estarían habilitando cuatro pisos de la torre médica, añadió el funcionario.



Esta noticia se da después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro de la construcción, la cual se convirtió en el escenario para toda clase de intrigas.



El pasado 14 de marzo, el Juzgado Séptimo Transitorio de Pequeñas Causas Laborales de Medellín obligó frenar los trabajos luego de que la empresa SyC, que participó en la etapa de licitación, interpusiera una tutela. En esa acción alegaba sentirse vulnerada en el proceso licitatorio y pedía se revisara si se había cumplido de manera regular y correcta.



Las medidas cautelares establecidas por el juzgado obligaron a la EDU a suspender las últimas etapas para dejar listo el contrato para reanudar las obras. Sin embargo, ese mismo juzgado declaró improcedente la tutela el pasado martes, destrabando el proyecto.

Al ser terminado, el complejo tendrá 40 consultorios, 40 camas y 30 camillas para urgencias. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

No obstante, para algunos el tema no queda ahí.



El concejal Bernardo Alejandro Guerra denunció que SyC es la misma empresa involucrada en los retrasos del Hospital de Caucasia, un proyecto cuestionado por falta de transparencia. Por ejemplo, la Cámara Colombiana de Infraestructura en Antioquia manifestó su inconformidad por la forma en que se habían estructurado los requisitos para su licitación, calificándolos de ‘absurdos’, ‘caprichosos’ e ‘innecesarios’.



“Dentro de lo que venimos denunciando desde 2016, esa empresa hace parte de la estructura que financiaba el carrusel de la salud en Antioquia. SyC no tenía experiencia en la construcción de obras de ese tamaño. Solo prestaba el servicio de lavandería, alimentación, suministros y mantenimiento en otros hospitales”, denunció el concejal.



Guerra agregó que esa empresa era la que tenía el contrato por la interventoría a la mitad de las cuentas de Savia Salud. Por eso, le llama la atención que hubiera tratado de frenar el proyecto de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, que asciende a un costo de 80.000 millones de pesos.



Actualmente se ultiman los detalles para culminar la segunda etapa de la fase II, cuya licitación fue abierta el 17 de diciembre de 2018 y adjudicada al consorcio UHBA 2019, el 5 de marzo de este año.

Esta etapa comprende la culminación de la fachada de la torre médica, la habilitación de los pisos donde habrá consultas externas, la farmacia y el laboratorio. Tendrá un plazo estimado de 12 meses y un costo aproximado de 24.000 millones de pesos.



Desde 2015 el centro de salud que funcionó por años en el sitio había sido cerrado para dar paso a la nueva construcción, que en total tendrá ocho pisos, dos sótanos y un área aproximada de 13.000 metros cuadrados. Al ser terminado, el complejo tendrá 40 consultorios, 40 camas y 30 camillas para urgencias.



“El compromiso nuestro es gestionar todos los recursos faltantes para dejar el proyecto contratado, antes de que culmine esta administración”, puntualizó Builes.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

​Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @JacoboBetancur