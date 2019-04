Una pelea entre conductores causó choque múltiple en Medellín

Un aparatoso accidente, ocurrido el pasado 25 de abril, involucró tres vehículos. Este fue provocado por un hecho de intolerancia. Aunque información preliminar suministrada por las autoridades de tránsito apuntaba que la colisión había sido causada por la caída de un árbol, la aparición de un video que comenzó a difundirse por varias redes sociales en la tarde de este lunes le dio un giro al caso.

La grabación comienza 50 segundos antes del accidente, cuando los vehículos involucrados en el incidente vajaban por la autopista sur en sentido norte - sur. En el primer momento de la pieza, logra observarse que el carro que transportaba el camarógrafo trata de adelantar a un Volkswagen Jetta de color blanco.



Transcurridos doce segundos del inicio del video uno de los ocupantes del automotor, de voz masculina, le pide a uno de sus acompañantes que abra la ventana para lanzarle una pera al Jetta blanco. Dentro del vehículo varios ocupantes se ríen de la ocurrencia y una voz femenina dice ”¡Dios mío, dame fuerzas!”, haciendo alusión a la impaciencia que le genera el auto de enfrente.



Segundos después, la misma voz que propuso lanzar la fruta vuelve a escucharse, diciendo “abra bien la ventana”. Cinco segundos después logra verse una fruta de color verde que impacta la puerta trasera del Jetta blanco, mientras el vehículo de donde fue lanzada acelera y adelanta el carro.



El camarógrafo voltea rápidamente para ver la reacción del conductor del vehículo, cuyos vidrios polarizados no dejan observar su interior.



Dos segundos después, el conductor del Jetta aprieta a fondo el acelerador y adelanta al vehículo de donde fue lanzada la fruta. En ese instante logra verse como ambos carros pasan al lado del acceso occidental de la estación Aguacatala del metro.



El Jetta sobrepasa por completo al otro carro y gira bruscamente el volante hacia la izquierda, impactando con fuerza contra el vehículo donde se grabó el video. De inmediato se oye el chillido de los neumáticos contra el pavimento y cómo lo que antes eran risas se convierten en gritos.



Aunque la Secretaría de Movilidad de Medellín aún no confirma la autenticidad del video, varios elementos permiten inferir su veracidad. En las fotografías tomadas minutos después del accidente logra verse el mismo Volkswagen Jetta de color blanco, cuyas placas coinciden con las del vehículo del video.



Aunque el accidente no dejó personas muertas, generó dos heridos y graves afectaciones en la movilidad de esa zona del sur del valle de Aburrá.



Vea el video:

MEDELLÍN.